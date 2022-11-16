三文四語｜慕光英文書院2024/25高中可選修日韓語 爭取明年暑假辧疫後交流團

慕光英文書院繼上學年起在初中開辦日語或韓語作為必修科後，2024/25年更將延伸至高中選修科，迎接中學文憑試DSE即將納入韓語科，而修選日語學生亦可選報Cambridge A Level日語，以便日後在港或海外升學就業作準備。該校又正計劃疫後復辦海外交流團，冀明年暑假可安排學生出團，出發日本群馬縣與當地學生交流。

慕光英文書院上學年在初中開辦日語或韓語必修課後，不少升中二的學生期望可繼續修讀，加上早前考評局宣布2025年將韓語納入DSE，決定2024/25年加開兩科高中選修科，協助學生銜接應考DSE日語科或韓語科等公開試需要。而為配合「三文四語」國際課程的未來發展需要，書院並新增「國際課程組」，負責統籌海外交流學習、三文四語及國際考試等工作。

校方資助半額交流團費用

在疫情放緩情況下，校方正積極籌備復辦疫後交流團，慕光英文書院副校長張永豐表示，將向教育局申請明年暑假首先安排修讀日語的學生與日本群馬縣高中生交流，包括一起上課、 一起學習，並會安排他們入住民宿體驗當地的生活文化，參觀景點，活學日語。校方亦正計劃安排讀韓語學生到首爾交流，另正積極拓展大中華，包括內地北京、上海等城市交流團。校方將資助學生半額交流團的費用，日語科或韓語科成績優秀及需要經濟援助的學生，有機會獲全額資助，合資格學生需提交補充資料申請，如修畢日語或韓語後的未來計劃等，並通過面試和筆試，名額數個。學校也期待日韓學生回訪，向他們推廣本港旅遊及認識中華文化。

12月10日資訊日

學校上學年裝備學生「三文四語」，期望讀日語學生3年初中可達日語國際試N5級；韓語生可通過國際試1級。除學術課程，校方今起一連4日校內並再辦「慕光日韓文化活動」，讓學生認識和欣賞日韓文化，節目包括歌舞、跆拳道、不同文化工作坊等。公眾人士亦有機會報名參加12月10日「慕光資訊日」同步舉行的日韓文化活動，讓有興趣的家長參與，試穿日韓服裝、玩攤位遊戲等。報名連結(https://forms.gle/obSimcmJP9phZXCw5 )，額滿即止。

慕光英文書院是觀塘區平民直資中學，全年學費2000元，即每月學費為200元。