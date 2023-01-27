三日內第二宗釣魚客失蹤 休班消防員周三赴蒲台島杳無音訊

三日內發生第二宗釣魚客失蹤事件。一名休班消防員周三(25日)放工後向家人透露到蒲台島釣魚，惟至昨日凌晨仍未返家，家人擔心其安全於是報警。警方、消防處及政府飛行服務隊昨早到蒲台島一帶展開海空搜索行動，至晚上仍未發現。

事主為30歲消防員陳錦輝，駐守紅磡消防局，亦是釣魚愛好者，家人昨早在Facebook發文尋人，並上載陳錦輝出發時身穿衣服的圖片。而其Facebook不少帖文是釣魚的相片。