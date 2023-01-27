三日內第二宗釣魚客失蹤 休班消防員周三赴蒲台島杳無音訊

三日內發生第二宗釣魚客失蹤事件。一名休班消防員周三(25日)放工後向家人透露到蒲台島釣魚，惟至昨日凌晨仍未返家，家人擔心其安全於是報警。警方、消防處及政府飛行服務隊昨早到蒲台島一帶展開海空搜索行動，至晚上仍未發現。
事主為30歲消防員陳錦輝，駐守紅磡消防局，亦是釣魚愛好者，家人昨早在Facebook發文尋人，並上載陳錦輝出發時身穿衣服的圖片。而其Facebook不少帖文是釣魚的相片。
警方指，陳錦輝周三早上在佛光街消防局最後露面後便告失蹤，其家人昨日向警方報案。警方昨發出呼籲市民提供1名在紅磡失蹤男子的消息，陳身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黑色外套、藍色長褲、黑色鞋，攜有一個白色魚竿袋及一架手拉車。消防處證實，失蹤的消防員，駐守紅磡消防局，處方與相關部門正從各途徑搜索他的下落。
警方指，任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，可致電3661 8036或9020 6542，或電郵至[email protected]與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
65歲男子年初二龍鼓灘釣魚
釣魚客失蹤事件，已是本周內發生第二宗，65歲男子陳樹年初二(23日)離家到龍鼓灘釣魚，至夜晚未返家，家人於是報警。政府飛行服務隊及水警接到報案後，在海空大範圍搜索，至昨日仍未有消息。