三日兩宗劫案 三賊劫屯門珠寶鐘錶店 搶一百二十隻名錶 約值千五萬

沉寂一時的「鐵鎚幫」近日又再橫行。昨早約11時半，屯門啟發徑一間珠寶鐘錶店被3名持刀及鎚的男匪徒行劫，掠走約120隻手表，損失約1,500萬元，是繼上周五觀塘物華街一間珠寶金行被匪徒持鐵鎚打劫後，3日內第二宗珠寶金店劫案。保安專家認為，賊人看準店舖監控漏洞，以及只要打破單一櫥窗便能短時間搜掠大批名貴手錶而犯案，建議珠寶鐘錶行可添置閉路電視等監控硬件，提升保安級別。

遇劫的珠寶鐘錶店位於屯門啟發徑1至13號，警方稱昨早約11時半接報，3名分別持刀及鎚的男子闖入錶行行劫，打破3個玻璃飾櫃，劫去約120隻、總值約1,500萬的手表，其後坐上一輛私家車沿屯門公路往元朗方向逃走。警員接報趕赴現場後，展開調查和追緝匪徒下落，包括翻查附近閉路電視，又在行人路及橋底仔細搜查，但未有發現。警方指3名賊人年約30至40歲，案發時穿著黑色衣物及戴口罩，案件由屯門警區重案組跟進，事件中沒有人受傷。 現場所見，店舖櫥窗有被搜掠過的痕跡，有部分櫃枱玻璃被打碎，亦有懷疑用作犯案的鐵鎚留在地上。有目擊者表示，3名賊人中兩人分別手持一把十多吋的長刀和大袋，得手後乘車沿屯門公路方向逃走，警員1分多鐘內趕到現場，但賊人已不見蹤影。網上亦流傳一段長約17秒的短片，拍下賊人不斷把店內飾櫃的手錶放入一個大袋內。