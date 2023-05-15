三日兩宗劫案 三賊劫屯門珠寶鐘錶店 搶一百二十隻名錶 約值千五萬

沉寂一時的「鐵鎚幫」近日又再橫行。昨早約11時半，屯門啟發徑一間珠寶鐘錶店被3名持刀及鎚的男匪徒行劫，掠走約120隻手表，損失約1,500萬元，是繼上周五觀塘物華街一間珠寶金行被匪徒持鐵鎚打劫後，3日內第二宗珠寶金店劫案。保安專家認為，賊人看準店舖監控漏洞，以及只要打破單一櫥窗便能短時間搜掠大批名貴手錶而犯案，建議珠寶鐘錶行可添置閉路電視等監控硬件，提升保安級別。
遇劫的珠寶鐘錶店位於屯門啟發徑1至13號，警方稱昨早約11時半接報，3名分別持刀及鎚的男子闖入錶行行劫，打破3個玻璃飾櫃，劫去約120隻、總值約1,500萬的手表，其後坐上一輛私家車沿屯門公路往元朗方向逃走。警員接報趕赴現場後，展開調查和追緝匪徒下落，包括翻查附近閉路電視，又在行人路及橋底仔細搜查，但未有發現。警方指3名賊人年約30至40歲，案發時穿著黑色衣物及戴口罩，案件由屯門警區重案組跟進，事件中沒有人受傷。
現場所見，店舖櫥窗有被搜掠過的痕跡，有部分櫃枱玻璃被打碎，亦有懷疑用作犯案的鐵鎚留在地上。有目擊者表示，3名賊人中兩人分別手持一把十多吋的長刀和大袋，得手後乘車沿屯門公路方向逃走，警員1分多鐘內趕到現場，但賊人已不見蹤影。網上亦流傳一段長約17秒的短片，拍下賊人不斷把店內飾櫃的手錶放入一個大袋內。
3日兩宗持械行劫案
今次是本港3日內第二宗持械行劫案。上周五(12日)下午，觀塘物華街一間金舖被持槌仔和氣槍的獨行賊闖入並大叫「打劫」，他其後用鎚仔打碎飾櫃玻璃，並偷取一隻價值5,714元、重約7克的金鐲，惟逃跑時被職員扯下背囊。背囊內有賊人的電話、保安證件及財物等，該名46歲男子事發不足半日到警署自首。
保安專家建議門口增閉路電視
保安業商會主席何啟文接受本報訪問時表示，根據網上影片和圖片，留意到屯門這家珠寶鐘錶行門口位置並沒有很多閉路電視，加上貴重物品大量且密集地放置在同一個櫥窗展示，容易成為賊人目標。何指閉路電視不僅用於觀察店內情況，而賊人「踩線」未必一定會行入店內，安裝在門口可觀察是否有可疑人士或車輛長期在門外停留，亦能增加拍下賊人容貌或特徵的機會，有助破案。
此外，何啟文指出，店家把很多貴重物品都放在櫥窗展示，「明白是想吸引目光增加生意，但一般大型珠寶鐘錶行、金行都不會放得如此密密麻麻，和放置在同一櫥窗。櫥窗之間如果可以增加多對(櫃)門，賊人亦需要多些時間去打爛或用鑰匙打開，能夠拖延犯案時間。」不過如遇賊人持械行劫，他指市民不宜貿然阻止令自己置身險境，「始終人命是最寶貴。」他建議，如果珠寶鐘錶行想提升保安等級，最簡單可從加裝閉路電視、安裝隱藏及玻璃破碎感應警鐘系統、改用防爆玻璃、櫥窗設計等方面改善。