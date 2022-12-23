三港人北海道十勝岳攀山遇險一死一傷　入境處：已聯繫死者家屬及涉事港人 (更新)

【18:15更新】日本傳媒報道，三名港人在日本北海道登山期間遇險，造成至少1死1傷，其中37歲男子死亡、35歲男子出現低溫症狀。入境處回覆傳媒查詢表示，獲悉事件後已即時透過外交部駐港特派員公署，以及中國駐札幌總領事館跟進事件，並已經與死者家屬及涉事港人取得聯繫，按家屬及當事人意願提供適切意見及可行的協助。

北海道旭川東警署在周四(22日)通報，有3名香港旅客在十勝岳遇險。當地警方表示，在周四下午12時40分左右，接獲與兩名遇險港人一同登山的香港遊客報案，表示與兩人失去聯絡。

下山途中遇大雪失散

報案的男子表示，他們在昨日早上6時半，從美瑛町的望岳台準備攀上十勝岳。當他們在走到海拔1,300米高的避難小屋後，在下山途中遇上大風雪，男子與另外兩人失散，而他自己就在救援隊陪同下安全落山。

北海道警方依從男子提供的位置搜索，在周四下午5時於距離山頂500米的地方發現兩人，其中一名37歲姓彭男子（譯音：Pang Kam Ho）當場證實死亡；而另一名35歲姓黃男子出現低溫症狀，但身體僅受輕傷。警方將繼續調查3人因何失散。

事發時風雪猛烈視野非常差

根據當地觀光協會資料，在周四錄得12月以來的最低溫的零下18度。而氣溫就因為在之後回升，因此當地觀光協會提醒要注意融雪造成路面濕滑。當地傳媒指，警方進行搜索時，當地風雪猛烈，視野非常差。

有日本人在新聞留言表示，近日才去過美瑛町一帶，見到有不少疑為南韓以及可能是香港的旅客。指即使是北海道的居民都不敢輕易開車外出，不明白為何還有外國旅客駕車前往這些地方旅遊。呼籲遊客前往北海道旅遊前應該想清楚，並要了解攀登雪山的危險，和帶備適當的裝備以免讓旅行變成悲劇。

入境處表示，會繼續與當事人、家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件，又呼籲在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。