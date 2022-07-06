三角龍全球首展 科學館恐龍展免費入場

恐龍出沒注意！香港科學館周五(8日)起至11月舉辦免費大型恐龍展覽，展出8組來自侏羅紀和白堊紀時期、極具名氣和代表性物種的化石真品和高完整度化石骨架。7組首次於港展出，包括歷來出土最完整的異特龍，其骨架完整度達99%，以及全球首次展出、身高超過3米的三角龍化石骨架。
「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」展出暴龍、三角龍、異特龍、西龍、梁龍，和整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍的化石真品，骨架完整度由30%至99%；以及透過3D打印製作的棘龍、哈特茲哥翼龍1:1還原化石骨架，其部分化石真品則放在旁邊的展櫃。展品來自德國、瑞士、意大利、摩洛哥等的博物館及學術機構。除暴龍外，其餘7組化石骨架均首次在港展出。除骨架外，展覽亦有多媒體裝置和互動展品等，令參觀者能全方位體驗這些史前巨獸的生活習性和最新的科研成果。
香港科學館總館長陳淑文表示，今次展覽希望可以令參觀者了解遠古時期的恐龍及其滅絕，從而反思及積極面對威脅未來的全球暖化和生物多樣性減少等的環境問題。
除觀賞展品，參觀者亦可觸摸蜥腳類恐龍脛骨的化石真品。科學館館長(展品)殷翠荷指，恐龍的腿骨較堅硬，經評估和展覽公司同意後，決定讓市民觸摸，感受化石的觸感。科學館亦推出「與龍同眠」付費留宿活動，讓參觀者可以在恐龍化石下度過一晚，躺着欣賞展品，活動周五起可報名。恐龍展免費入場，館方亦特別豁免常設展覽的入場費用，但所有入場人士須透過網上預約系統(big8dinosaurs.hk)預約參觀日期及時間，再於當日出示確認電郵內的二維碼。系統已開始接受登記，供預約未來7天的入場時段。