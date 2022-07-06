三角龍全球首展 科學館恐龍展免費入場

恐龍出沒注意！香港科學館周五(8日)起至11月舉辦免費大型恐龍展覽，展出8組來自侏羅紀和白堊紀時期、極具名氣和代表性物種的化石真品和高完整度化石骨架。7組首次於港展出，包括歷來出土最完整的異特龍，其骨架完整度達99%，以及全球首次展出、身高超過3米的三角龍化石骨架。

「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」展出暴龍、三角龍、異特龍、西龍、梁龍，和整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍的化石真品，骨架完整度由30%至99%；以及透過3D打印製作的棘龍、哈特茲哥翼龍1:1還原化石骨架，其部分化石真品則放在旁邊的展櫃。展品來自德國、瑞士、意大利、摩洛哥等的博物館及學術機構。除暴龍外，其餘7組化石骨架均首次在港展出。除骨架外，展覽亦有多媒體裝置和互動展品等，令參觀者能全方位體驗這些史前巨獸的生活習性和最新的科研成果。

