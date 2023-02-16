三跑貪污案再起訴8人涉賄款430萬 廉署：無發現工程質素有問題

廉署早前已就案件檢控機管局一名時任首席高級經理李永輝(47歲)及卡樂工程獨資董事兼股東吳啟安(65歲)，昨再落案起訴多8人，包括李永輝的妻子陳珏丹、機管局時任總經理殷國強，以及3間分判商和供應商東主和職員等。

香港機場三跑工程涉貪案，廉署去年拘捕約30人，昨再起訴多8人涉嫌行賄和洗黑錢等罪，明日(17日)在東區裁判法院應訊。案件至今累計起訴10人，包括機管局一名前總經理及一名前首席高級經理。涉及賄款430萬元，所涉三跑工程分判合約及物料訂單總值更逾2億元。惟廉署強調，並未發現涉及工程質素及物料規格的問題。機管局亦指，已翻查所有相關工程文件及記錄，相關施工均合乎法定準則及局方要求，無發現異常或不足。

累計10人被控 合約訂單值逾2億元

累計共10名被告分別為9男1女，年齡介乎27至65歲，被控共15項罪名，包括3項串謀使公職人員接受利益、2項串謀向公職人員提供利益、1項串謀向代理人提供利益、8項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，以及1項串謀盜竊。

案發在2017年1月至去年8月，負責為填海和三跑建造工程提供填海砂、填料運輸和鋼鐵工程的3間分判商和供應商，包括多金鋼結構工程、卡樂工程及駿豐工程，涉嫌向機管局兩名以短期合約形式聘用的工程師殷國強及李永輝，提供賄款以取得合約或優待，合約及物料訂單總值逾2億元，涉及3份合約。

廉署總調查主任鄭礎明指，今次案件有關工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜，無資料顯示涉及工程質素及物料規格問題。廉署亦已檢視機管局審批合約的程序，並提供改善建議。

機管局：所有施工合乎要求 無發現異常

機管局指，會繼續按執法機構要求提供協助。而行動中牽涉的機管局前員工的短期僱用合約已經中止，相關分判商已沒有參與任何機場的工程。局方亦作全面檢視，包括翻查所有相關工程文件及紀錄；調查結果顯示，所有相關施工均合乎法定準則及機管局制定的要求，並沒有發現異常及不足的地方。