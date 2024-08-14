三鐵前港隊月薪資助僅6千 司徒兆殷：買跑鞋都吃力

巴黎奧運熱潮下，香港全職運動員收入再度引起社會關注。三項鐵人前港隊代表司徒兆殷指，以其例子，24歲時成為全職運動員，當時每月薪酬僅6,000元，若須買跑鞋及裝備便感吃力。其後獲航空公司聘用，便放棄做全職運動員，她坦言，若當時資助額高些，「我一定會放多幾年時間落去。」

司徒兆殷昨接受電台訪問說，她24歲時決定成為全職運動員，並備戰2014年仁川亞運；當時她剛大學畢業，體院會以運動員過往12個月的成績決定未來一年的薪酬，由於她在大學甚少出賽，每月獲得資助僅6,000元，雖然體院包食宿，「想多少少其他時間娛樂，都要計下數」。她又指，當時社交媒體未興起，獲運動品牌資助「未有咁多」，「(若)換啲跑衫、跑褲、跑鞋，我又未有品牌資助，真係吃力少少。」

當了近兩年全職運動員後，她決定轉跑道任工程師。她稱，離開體院那一年，在亞洲沙灘運動會取得前3名成績，料之後資助額或增至1.3萬元，但當時已獲航空公司招聘「決定算啦」。她坦言若當年資助再提高些，會選擇多做數年全職運動員，現時回想起有少許後悔。在離開港隊後，她有繼續參與長距離三項鐵人比賽，但這些比賽並非奧運及亞運項目，故無再加入體院，外出比賽亦無法獲得資助。