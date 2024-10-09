三間大學合作調查 本港學童生命價值感跌至新低

學童學業壓力近年備受關注。研究發現，學童的生命價值感跌至2017年以來新低，至6.74分，由小四至中三的校園幸福感指數亦全面下跌。嶺大教授指，生命價值感與學童會否自殺有絕對關係。

研究由香港兒科學會、港大兒科及青少年科學系、中文大學兒科學系、嶺南大學 STEAM 教育及研究中心推動；今年共9所小學、10所中學參與，在3至6月間訪問1503 名小學生、2033中學生、及152位老師。

結果顯示，今年的學童快樂指數由去年6.62分，輕微上升至6.75分，但生命價值感跌至新低，較2017年大跌0.53點，至6.74分；小四至中三的校園幸福感指數也全面下跌，至3.73分（5分滿分）。同樣全面下跌的，還有學校生命教育指數，由去年3.92分跌至今年的3.65分，跌幅達7.03%；家庭生命教育指數亦見下跌。