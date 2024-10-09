三間大學合作調查 本港學童生命價值感跌至新低

學童學業壓力近年備受關注。研究發現，學童的生命價值感跌至2017年以來新低，至6.74分，由小四至中三的校園幸福感指數亦全面下跌。嶺大教授指，生命價值感與學童會否自殺有絕對關係。
研究由香港兒科學會、港大兒科及青少年科學系、中文大學兒科學系、嶺南大學 STEAM 教育及研究中心推動；今年共9所小學、10所中學參與，在3至6月間訪問1503 名小學生、2033中學生、及152位老師。
結果顯示，今年的學童快樂指數由去年6.62分，輕微上升至6.75分，但生命價值感跌至新低，較2017年大跌0.53點，至6.74分；小四至中三的校園幸福感指數也全面下跌，至3.73分（5分滿分）。同樣全面下跌的，還有學校生命教育指數，由去年3.92分跌至今年的3.65分，跌幅達7.03%；家庭生命教育指數亦見下跌。
何濼生：生命教育有助學童自我肯定
嶺南大學STEAM教育及研究中心教授何濼生指，校園沒有受到欺凌指數整體下跌2.75%，其中小五和小六更分別下跌5.21%和4.02%，並有約四分一的小四及小五學生在過去一年曾受欺凌；同時，小學生的關愛心理資本均較去年下跌，其中小五下跌2.56%。他相信，心理資本是「小朋友個底」；小學生指數下跌與年輕父母「唔識教」有關，建議在校推動「家長教育」，培養學童未來成為家長。
何濼生又指，生命教育能向學童提供心理資本，有助學童的自我肯定感，對學童快樂及生命價值感呈顯著的正相關，並與欺凌呈負相關；而學業壓力越大，學童快樂和生命價值感越低，並有較大機會被欺凌，或削弱生命價值感，與學童會否自殺有關。
葉柏強：網課影響學童學習和精神健康
港大臨床醫學院兒童及青少年學系臨床教授葉柏強表示，學校在疫情三年暫停面授課堂，使學童無法正常社交生活、家庭互動失調，影響他們的學習和精神健康，復常後家長又過份關注子女學業成績，花許多功夫和時間補課、追趕功課。他認為，復常後，最重要是讓學童與適應與人相處，建立健康的校園生活，並避免過份使用電子產品，改善生心理質素，讓學童由低年班至高年班越法自信，對人生充滿希望。