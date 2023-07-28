三隧下周三起實施633固定收費 西隧60 紅隧東隧30

政府於8月收回西區海底隧道專營運權，西隧於下周三(8月2日)凌晨零時起實施三隧分流的隧道費「633」固定收費方案，即私家車用西隧減至60元，紅隧和東隧增至30元。另外，西隧和東隧將分別於8月6日和27日改用「易通行」，取代人手及自動收費亭。

8月2日起實施的「633」固定收費方案，私家車用西隧的固定收費下調至60元，紅隧和東隧的收費增至30元；過海的士收費三條過海隧道全日劃一25元。與現行附加費安排相同，在非過海的士站乘的士仍須支付合共50元的去程及回程隧道費，東隧同時取消無載客的士收費類別；其他車種隧道費則維持不變。在8月2日零時零分，西隧及東隧將短暫封閉約5分鐘，以便更新收費設施。

駕駛者需留意由香港西區隧道有限公司售出以繳付西隧費用的隧道費代用券，以及現時提供的商業推廣優惠，包括深宵優惠及贈券等，將隨專營權屆滿而終止。