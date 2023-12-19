三隧分時段收費首工作日即甩轆 西隧收錯錢 涉營辦商人為錯誤約4700車次

3條過海隧道(下稱「三隧」)分時段收費。昨迎來首個工作日即「甩轆」，西隧早上收錯隧道費約1小時，有過海司機質疑「易通行」收錯錢，立法會議員張欣宇亦「中招」。運輸署其後承認「人為錯誤」，指營辦商有人錯誤改用舊收費表，致約4,700名司機受影響，營辦商隨後已安排退款，署方亦已要求對方嚴肅調查並提交報告，強調與收費系統無關。對於「三隧分流」效果，運輸署指，三隧早上行車明顯較實施前暢順，直至8時後車流量才逐步增加，紅隧早上車龍亦比以往遲出現。 昨早有不少過海司機投訴過西隧被收錯車費，香港新方向立法會議員張欣宇亦是其中之一。他憶述，昨早通過西隧時，發現在易通行被收取最高收費的60元，而非隧道口顯示的52元。他又稱收到不少市民反映，質疑收費系統出錯，例如有貨車通過西隧時被收取85元，而非新劃一收費的50元。對於運輸署回覆他指「西隧錯誤使用舊版收費表」，張欣宇質疑，為何職員獲授權給予錯的收費表，並在不合適的時候轉換了收費表，又指事件涉及管理上的系統問題。

李頌恩：紅隧及東隧不受影響 運輸署長李頌恩至下午約5時半見傳媒，交代「收錯隧道費」事件，指西隧收費表因人手錯誤改用舊「633」收費表，導致早上10至11時段收費有誤；該時段西隧有約4,700架車次受影響，而紅隧及東隧駕駛人士不受影響；營辦商發現後已即時更新收費表，至11時04分回復正常，並收到約100宗相關查詢及投訴。她又指，服務商隨即向已付款的約3,400架車輛的車主退款，而未付款的約1,300架車輛，車主亦會收到更新繳款通知。李頌恩強調事件與收費系統本身無關，「其實昨天(17日)凌晨5時實施分時段收費已應用新收費表，為何今天出現這個錯誤，我們不預期會出現。」運輸署與服務商向受影響車主致歉，並已責成服務商徹查事件原因及提交報告，署方將會全面跟進及監察服務商表現。 運輸署：紅隧東隧車流初步有改善 收費意外「甩轆」，但三隧路面情況似乎有改善。當中私家車及電單車收費設「過渡時段」安排，每兩分鐘加或減兩元，而於昨早7時半「繁忙時段」收費前，紅隧、西隧非常暢通，亦未見有車輛在劃一收20元時段結束前趕過海的情況。運輸署表示，昨早整體過海交通(7時至11時)流量維持相若水平，約64,000雙向架次，過海車流大致暢順，當中西隧的車流上升約8%，而紅隧和東隧的車流則分別下降約10%和6%。 署方續指，紅隧和東隧的交通情況初步有改善，而西隧交通情況則與之前相若；紅隧和東隧的車龍最長分別約1公里和0.5公里，比實施分時段收費前減少超過1公里和0.5公里。