熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-19 04:30:33
日報

三隧分時段收費首工作日即甩轆 西隧收錯錢 涉營辦商人為錯誤約4700車次

分享：
西隧收錯錢

三隧分時段收費首工作日即甩轆 西隧收錯錢 涉營辦商人為錯誤約4700車次

3條過海隧道(下稱「三隧」)分時段收費。昨迎來首個工作日即「甩轆」，西隧早上收錯隧道費約1小時，有過海司機質疑「易通行」收錯錢，立法會議員張欣宇亦「中招」。運輸署其後承認「人為錯誤」，指營辦商有人錯誤改用舊收費表，致約4,700名司機受影響，營辦商隨後已安排退款，署方亦已要求對方嚴肅調查並提交報告，強調與收費系統無關。對於「三隧分流」效果，運輸署指，三隧早上行車明顯較實施前暢順，直至8時後車流量才逐步增加，紅隧早上車龍亦比以往遲出現。

昨早有不少過海司機投訴過西隧被收錯車費，香港新方向立法會議員張欣宇亦是其中之一。他憶述，昨早通過西隧時，發現在易通行被收取最高收費的60元，而非隧道口顯示的52元。他又稱收到不少市民反映，質疑收費系統出錯，例如有貨車通過西隧時被收取85元，而非新劃一收費的50元。對於運輸署回覆他指「西隧錯誤使用舊版收費表」，張欣宇質疑，為何職員獲授權給予錯的收費表，並在不合適的時候轉換了收費表，又指事件涉及管理上的系統問題。

西隧收錯錢 西隧收錯錢 張欣宇 西隧收錯錢 李頌恩

李頌恩：紅隧及東隧不受影響

運輸署長李頌恩至下午約5時半見傳媒，交代「收錯隧道費」事件，指西隧收費表因人手錯誤改用舊「633」收費表，導致早上10至11時段收費有誤；該時段西隧有約4,700架車次受影響，而紅隧及東隧駕駛人士不受影響；營辦商發現後已即時更新收費表，至11時04分回復正常，並收到約100宗相關查詢及投訴。她又指，服務商隨即向已付款的約3,400架車輛的車主退款，而未付款的約1,300架車輛，車主亦會收到更新繳款通知。李頌恩強調事件與收費系統本身無關，「其實昨天(17日)凌晨5時實施分時段收費已應用新收費表，為何今天出現這個錯誤，我們不預期會出現。」運輸署與服務商向受影響車主致歉，並已責成服務商徹查事件原因及提交報告，署方將會全面跟進及監察服務商表現。

運輸署：紅隧東隧車流初步有改善

收費意外「甩轆」，但三隧路面情況似乎有改善。當中私家車及電單車收費設「過渡時段」安排，每兩分鐘加或減兩元，而於昨早7時半「繁忙時段」收費前，紅隧、西隧非常暢通，亦未見有車輛在劃一收20元時段結束前趕過海的情況。運輸署表示，昨早整體過海交通(7時至11時)流量維持相若水平，約64,000雙向架次，過海車流大致暢順，當中西隧的車流上升約8%，而紅隧和東隧的車流則分別下降約10%和6%。

署方續指，紅隧和東隧的交通情況初步有改善，而西隧交通情況則與之前相若；紅隧和東隧的車龍最長分別約1公里和0.5公里，比實施分時段收費前減少超過1公里和0.5公里。

三隧分時段收費 西隧收錯錢 西隧收錯錢

出入隧道「易通行」或現不同收費

自「易通行」實施後，收費改以經過感應器，於易通行顯示。車主在「過渡時段」行經紅隧要留意，因收費感應器設於九龍出入口前，隧道收費是以車輛經過紅磡的時間為準；因此，若由港島經紅隧過海往九龍，實際收費會以車輛抵達「紅磡出口」時計算，將較在港島入口時「出行易」顯示的金額為高，有機會入隧道時顯示收32元，出隧道時實收38元。

另外，運輸及物流局局長林世雄早上近8時到西隧視察後，表示運作正常，當局會繼續留意三隧情況。對於商用車過紅隧收費倍增，會否削弱小巴競爭力，並把成本轉嫁巿民車費，林世雄說，新收費有加有減，相信駕駛者會按情況靈活使用不同隧道。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受