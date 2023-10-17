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2023-10-17 04:30:54
日報

三隧分流不同時段不同收費 原日子撞正區選延遲一周12.17實施

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三隧分流

三隧不同時段不同收費延至12月17日實施。 (資料圖片)

三隧分流第二階段措施、即不同時段不同收費延遲一周至12月17日實施。

政府昨公布，運輸及物流局長訂立《〈2023年行車隧道(政府)(修訂)條例〉(生效日期)公告》，將於立法會復會首日(18日)提交，進行先訂立後審議的程序。該局指，預留充分時間廣泛宣傳，以便公眾可透過多渠道了解分時段收費的具體安排，政府決定在《生效日期公告》指定12月17日凌晨5時為實施時間，務求有序順暢地實施分時段收費。但昨日公布則未有提及《生效日期公告》原訂於12月10日實施。

相關安排，政府上周三(11日)曾公布，三隧分流不同時段不同收費安排於12月10日實施。在當日技術簡介會上，有記者提及當日亦是新一屆議會選舉投票日，兩者有沒有關聯，政府當時解釋，立法程序需時約40天時間，即12月6日實行；惟該日為星期三，為免影響市民上班，便在緊接最近的星期日便是12月10日推行，並無考慮選舉。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，新方案較為複雜，需要時間做好宣傳，相信延後一星期實施是好事。他又指，12月10日是區議會選舉的重要日子，改期可以避免在選舉日出亂子。他又不猜測推遲日子原因，但認為政府在不足一周內改動措施落實日期，未免會令公眾感混亂，希望當局制訂政策時，應考量周全，向市民提供清晰無誤指示。

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