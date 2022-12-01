三隧分流方案搞定 擬明年8月2日實施 私家車紅隧東隧$30西隧$60

運輸及物流局昨向立法會提交文件，提出「兩步走」策略實行三隧分流。首階段維持三隧全日固定收費，並就過海流量大的私家車，先採取較溫和的幅度調整其收費水平，同時調整的士隧道費，而其他車種的收費則維持不變。

受收費及地理位置影響，本港三條過海隧道車流持續失衡，情況未來或會改變。政府向立法會提交三隧分流方案，紅隧和東隧的私家車收費將上調至30元，西隧則減價至60元，即西隧收費與另外兩條隧道價格仍相差一倍。另的士在三隧的收費將劃一25元。新改費計劃預計在西隧專營權交還政府後，於明年8月2日實施。惟有立法會議員質疑當局方案未能做到分流，促請當局盡快實行不同時段不同收費。

的士劃一$25

根據政府方案，私家車行紅隧收費將由現時20元加至30元；行東隧收費由現時25元加至30元；西隧則由現時實質收費75元減15元，至60元。另外，的士的三隧收費則劃一25元，較西隧現時實質收費少45元，但較紅隧收費多15元。當局建議新收費於收回西隧當日，即明年8月2日起實施。

局方解釋，隧道費的水平和結構同步作出變更，會對公眾造成較大影響，過海交通流量及數據仍未穩定，並要讓社會適應各項新的過海隧道收費安排，所以實行「兩步走」策略。

下一步引入「不同時段不同收費」

當局又指，會在調整收費後一年內全盤檢視情況，引入「不同時段不同收費」；考慮因素包括社會復常對交通需求的變化、實施「易通行」新繳費安排的運作，以及社會適應情況。當局稱會全面評估整體過海交通情況，再敲定「下一步」方案細節，包括不同收費的時段和收費水平、各車種包括商用車的收費水平及結構，以按效率優先的原則達致更有效的交通管理。而當局在第一步修訂法例時，會同步引入「不同時段不同收費」的概念。

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，西隧的隧道費減幅過少，而另外兩條過海隧道加價的作用亦存疑，質疑當局方案未能做到三隧分流的效界，建議當局實施不同時段不同收費。

立法會議員張欣宇亦形容，當局的方案既不能實質減少車流，也沒有推出分時段收費，令人費解。他指，繁忙時段的根本問題是三隧總需求遠超總容量，三隧分流已意義不大，甚至會造成三隧齊塞。他建議當局在非繁忙時間善用西隧的大量剩餘容量，緩解紅隧同時段的擁擠，並盡量吸引部分車流在非繁忙時間出行。