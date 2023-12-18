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2023-12-18 04:30:26
日報

三隧分流第二階段 商用車劃一50元 紅van線加價四成三

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三隧分流

三隧分流昨起私家車實施不同時段不同收費。

三隧分流第二階段昨起展開，今日亦迎來首個工作日；私家車及電單車實施不同時段不同收費介乎20至60元，的士、貨車、巴士、小巴全日劃一收50元。往日經紅隧過海小巴，隧道費由10元升至50元，香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華說，有8條紅色小巴線因而加價，每程加2至6元不等，由乘客分擔部分或全部成本，有小巴線因而加價四成三。

私家車及電單車實施不同時段不同收費，繁忙時段與非繁忙時段收費不同，非假日的周一至周六，兩個時段之間有「過渡時段」安排，每兩分鐘加或減兩元，以私家車為例經西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；假日收費介乎20至25元。的士全日劃一收25元，貨車、巴士和小巴等商用車輛全日劃一收50元。

新安排實施前，紅色小巴司機選擇紅隧過海只需10元，昨日起經三隧商用車劃一加至50元，即相關小巴隧道費升四倍。協進總會主席張漢華透露8條過海紅色小巴線會加價2至6元。加幅最大的是由慈雲山去灣仔的路線，由每程14元增至20元，加幅四成三。他解釋，這條路線只會行走早上繁忙時段，主要接載慈雲山的居民過海，很多時須「空車」由灣仔返回慈雲山，「司機有無客都要俾嗰50元隧道費，加幅相對較多。」他又舉香港仔至旺角小巴為例，每名乘客加3元車費，全車只是多收48元，亦只是剛好抵銷隧道費，指司機不可能做虧本生意，並預計上班時間乘客以錢換時間，未必計較所增加幾元車費，但非繁忙時間會流失一至兩成乘客。

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荃灣麗城至銅鑼灣小巴由23元加至29元，居麗城的李先生坦言，「早上返工，個人都未醒，小巴有位坐，同埋唔使好似坐港鐵咁再轉右轉，肉隨砧板上，嗰幾蚊要硬食」，但放工時間較具彈性，必定會計一下車費。

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