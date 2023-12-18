三隧分流第二階段 商用車劃一50元 紅van線加價四成三

三隧分流第二階段昨起展開，今日亦迎來首個工作日；私家車及電單車實施不同時段不同收費介乎20至60元，的士、貨車、巴士、小巴全日劃一收50元。往日經紅隧過海小巴，隧道費由10元升至50元，香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華說，有8條紅色小巴線因而加價，每程加2至6元不等，由乘客分擔部分或全部成本，有小巴線因而加價四成三。

私家車及電單車實施不同時段不同收費，繁忙時段與非繁忙時段收費不同，非假日的周一至周六，兩個時段之間有「過渡時段」安排，每兩分鐘加或減兩元，以私家車為例經西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；假日收費介乎20至25元。的士全日劃一收25元，貨車、巴士和小巴等商用車輛全日劃一收50元。