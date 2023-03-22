三隧分流｜一文拆解第二階段不同時段收費　西隧倘遇塞車事故隨時「平」變「貴」

政府今日(22日)公布三隧分流收費方案，並分兩個階段推行，首階段會在8月2日推出「633」固定收費方案，當中西隧減價至60元，紅隧東隧會加價至30元；而第二階段的「不同時段不同收費」預計在年底前推出，有別與第一階段，當中加入「繁忙時段」、「非繁忙時段」以及「一般時段」，3個時段私家車收費各有不同，並增設「過渡時段」以每兩分鐘兩元遞增或遞減方式收費。本報記者整合當中內容，發現駕駛者若周一至周六在「非繁忙時段」選擇行西隧，遇上塞車或交通意外時，隨時由「平宜」變「最貴」，可能要多付40元。

增設「過渡時段」每兩分鐘兩元收費

根據第二階段的「不同時段不同收費」(見下圖)，政府將「非繁忙時段」定為晚上7時至翌日早上7時半，私家車不論行西隧、紅隧抑或東隧，均劃一收費20元，然而政府將「繁忙時段」定為早上7時半至10時15分及下午4時半至7時，私家車行西隧就要收費60元(紅隧東隧則收40元)，其中增設「過渡時段」以每兩分鐘兩元遞增或遞減方式收費。