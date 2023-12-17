三隧分流｜一文睇清不同時段收費水平點計　駕駛者要慳錢需留意一件事　成功入隧道唔代表趕得切？

政府在3條過海隧道的三隧分流第二階段「不同時段不同收費」，已於12月17日生效。《am730》根據政府早前的文件，整合海底隧道、東區海底隧道和西區海底隧道各個時段的收費水平。除收費上調或下調的時間外，駕駛者還要留意「易通行」收費點位置，車輛成功進入隧道管道的時間未必等同收費時間。政府亦已在3條過海隧道來回方向的收費點附近，增設隧道費顯示屏實時顯示當刻正收取的隧道費。 ▼三隧分流「不同時段，不同收費」方案▼

三隧分流｜平日收費分成三個時段 三隧分流第二階段分為「繁忙時段」、「非繁忙時段」以及「一般時段」，3個時段私家車和電單車的收費各有不同，另設有「過渡時段」遞增或遞減方式收費，其中私家車的收費是以每兩分鐘2元上調或下調。不同時段劃分如下： 繁忙時段：早上7時半至10時15分、下午4時半至7時正

一段時段：為兩個繁忙時段的中間，即早上10時15分至下午4時半

非繁忙時段：晚上7時正至翌日早上7時半 至於假日則不設繁忙時段，只分為早上10時15分至晚上7時15分的「一般時段」和餘下的「非繁忙時段」。