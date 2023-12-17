三隧分流｜一文睇清不同時段收費水平點計　駕駛者要慳錢需留意一件事　成功入隧道唔代表趕得切？

政府在3條過海隧道的三隧分流第二階段「不同時段不同收費」，已於12月17日生效。《am730》根據政府早前的文件，整合海底隧道、東區海底隧道和西區海底隧道各個時段的收費水平。除收費上調或下調的時間外，駕駛者還要留意「易通行」收費點位置，車輛成功進入隧道管道的時間未必等同收費時間。政府亦已在3條過海隧道來回方向的收費點附近，增設隧道費顯示屏實時顯示當刻正收取的隧道費。
▼三隧分流「不同時段，不同收費」方案▼
三隧分流｜平日收費分成三個時段
三隧分流第二階段分為「繁忙時段」、「非繁忙時段」以及「一般時段」，3個時段私家車和電單車的收費各有不同，另設有「過渡時段」遞增或遞減方式收費，其中私家車的收費是以每兩分鐘2元上調或下調。不同時段劃分如下：
- 繁忙時段：早上7時半至10時15分、下午4時半至7時正
- 一段時段：為兩個繁忙時段的中間，即早上10時15分至下午4時半
- 非繁忙時段：晚上7時正至翌日早上7時半
至於假日則不設繁忙時段，只分為早上10時15分至晚上7時15分的「一般時段」和餘下的「非繁忙時段」。
三隧分流｜要留意隧道收費點位置
另外，駕駛者在使用3條海底隧道時，要一併留意收費點所在位置，舉例稱私家車駕駛者在平日早上7時25分進入東區海底隧道往九龍方向的管道，當刻的收費為20元，若未能在5分鐘內通過位於管道出口的收費點，隧道費水平便會隨時間而上升，若不幸管道內嚴重擠塞約25分鐘，隨時出隧道時收費已由最平的20元升至最貴的40元。
3條過海隧道的「易通行」收費點如下：
- 海底隧道：兩個方向的收費點均設於九龍一方
- 東區海底隧道：兩個方向的收費點均設於九龍一方
- 西區海底隧道：兩個方向皆設於各自的隧道管道入口一方
不過，三隧分流的「不同時段不同收費」方案只適用於私家車和電單車，的士隧道費會繼續全日劃一收25元，其他商用車輛則全日劃一收50元，如貨車、巴士和公共小巴等。運輸署預計，駕駛者或需較長時間適應這項新收費安排，但長遠預料可改善過海交通。