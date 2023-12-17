三隧分流｜三隧凌晨5時起實施分時段收費 行車大致暢順

三隧分流第二階段「不同時段不同收費」今日(17日)凌晨5時實施，紅隧、東隧及西隧私家車收費即時減成非繁忙時段的20元，三條隧道在早上10時11分起進入過渡時間，並每兩分鐘加2元，直至10時15分起收費25元，之後再在晚上7時15分再慢慢回落，晚上7時19分後回到20元收費。現場車流不多，行車大致暢順，在隧道費即時更新及上調時亦未見有車輛加速；而紅隧和東隧亦因應新措施而增設全新電子指示屏幕，提醒駕駛者分時段收費已開始實施。

三隧分流第二階段收費方案正式實施，凌晨5時起，原本的私家車「633方案」，即西隧60元、紅隧30元及東隧30元，變成非繁忙時間收費，劃一收20元。 由於今日是星期日，故會按公眾假期方案收費，公眾假期時，三隧收費劃一，凌晨0時至早上10時11分均只會收取20元；10時11至10時15分起會每兩分鐘加2元，直至10時15分統一收費25元。

至於平日，三隧將實施非假日時段收費，其中東隧及紅隧收費方案一致，西隧則有所不同。私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧20至40元；電單車西隧收費8至24元，紅隧和東隧8至16元。各時段之間設有過渡收費安排，每兩分鐘加或減兩元，以有序銜接不同時段的收費水平。