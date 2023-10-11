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2023-10-11 16:24:21

三隧分流｜「分時段收費」12月10日早上5時起實施　紅、東隧繁忙時間加至40元

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三隧分流｜12.10實施不同時段不同收費　紅、東隧繁忙時間加至40元

三隧分流｜12.10實施不同時段不同收費，紅、東隧繁忙時間加至40元。（資料圖片）

政府三隧分流方案第二階段的「分時段收費」將於12月10日上午5時實施。

三隧分流首階段「633」方案已實施逾兩個月，運輸署今日（11日）表示，次階段的「不同時段不同收費」，將於1210日實施上午5時實施，屆時隧道費將按繁忙時段、一般事段、非繁忙時段等不同時段收取，即所謂「644」方案。

「分時段收費」方案：

星期一至六：

早上及下午繁忙時間

  • 私家車行西隧60元
  • 紅隧及東隧40元

一般時段

  • 三條隧道劃一30元

非繁忙時段：

  • 劃一20元

電單車8元至24元；的士維持25元；小巴及貨車等商用車全日50元。

星期日及公眾假期：

  • 一般時段（早上10時15分至晚上7時15分）：25元
  • 非繁忙時段：20元
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繁忙與非繁忙時段之間有過渡時段

運輸及物流局指，繁忙時段與非繁忙時段之間有調整收費的過渡時段，望避免「差一秒，差40元」，司機會衝閘在收費突然升高前過海。繁忙時段與非繁忙時段之間，會有以每兩分鐘兩元遞增或遞減的方式，以調整收費的過度時段。

返工時段期間，三隧收費會由上午7時半起持續上升至最高，最後於上午10時15分開始遞減，至10時15分三隧收費會同時回復至一般時段的30元。第二輪過度時段則由下午4時半起，同樣每兩分鐘兩元遞增，最後於晚上7時開始遞減，至7時38分三隧收費會同時回復至非繁忙時段的20元。

料實施後整體車流減少5%

運輸及物流局又指，10月中將推出「香港出行易」隧道費查詢功能，部分收費點亦會設有隧道費顯示屏顯示即時收費水平，估計措施實施後會減少10%私家車車流，整體車流減少5%；期望屆時紅隧車龍可由駿發花園縮減至女童軍總會，減輕車龍隊非過海交通的影響。

九巴表示歡迎措施

九巴表示，歡迎政府於12月10日實施三隧不同時段不同收費的措施，認為有助紓緩交通擠塞，減少過海巴士線整體行車時間，鼓勵市民善用巴士服務。

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