三隧分流｜周日起實施分段收費　收費點顯示屏不列時間免倒數效應

運輸署將於周日(17日)上午5時起，在3條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧實施分時段收費，署方預期到時三隧可達到較明顯的分流效果。
新安排僅適用私家車及電單車
新安排只適用於私家車及電單車，非假日的周一至周六，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧20至40元；電單車西隧收費8至24元，紅隧和東隧8至16元。周日及公眾假期方面，三隧按時段收費，私家車收費介乎20至25元，電單車收費8至10元。各時段之間設有過渡收費安排，每兩分鐘加或減兩元，以有序銜接不同時段的收費水平。
至於的士收費繼續全日劃一25元，與現行附加費安排相同，如非在過海的士站上車，乘客須支付去程及回程隧道費，即共50元；其他商用車輛，包括貨車、巴士等，三條過海隧道收費全日劃一50元。
李頌恩：倘列時間或令司機為省錢改變車速
運輸署在「出行易」應用程式增設實時及預測隧道費功能，以及在易通行收費點附近加設顯示屏，惟當中只顯示收費，不會顯示時間。署長李頌恩解釋，如果顯示時間，很有可能出現倒數效應，令司機想開得快一點或慢一點，為免司機見到時間，為省錢而刻意改變車速，因此不會顯示時間。
署方指，三隧不需因推行分時段收費而實施特別交通安排，但由於「香港街馬2023」同日上午舉行，並途經東隧的北行管道，活動期間東隧及連接路會有臨時交通安排。署方預期到時三隧可達到較明顯的分流效果，繁忙時段紅隧和東隧的交通有望改善，而西隧的車流會微升，仍會大致暢順和可控。至於非繁忙時段，由於過海車流低於整體隧道容量，而且三隧劃一收費，預期交通會有更大改善。