三隧分流｜周日起實施分段收費　收費點顯示屏不列時間免倒數效應

運輸署將於周日(17日)上午5時起，在3條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧實施分時段收費，署方預期到時三隧可達到較明顯的分流效果。

新安排僅 適用私家車及電單車

新安排只適用於私家車及電單車，非假日的周一至周六，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧20至40元；電單車西隧收費8至24元，紅隧和東隧8至16元。周日及公眾假期方面，三隧按時段收費，私家車收費介乎20至25元，電單車收費8至10元。各時段之間設有過渡收費安排，每兩分鐘加或減兩元，以有序銜接不同時段的收費水平。