熱門搜尋:
旅發局消費券 中大 周海媚 聖誕節2023 南京大屠殺 六合彩 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-13 17:19:49

三隧分流｜周日起實施分段收費　收費點顯示屏不列時間免倒數效應

分享：
運輸署長李頌恩(左二)等今日主持簡報會，介紹三隧在周日上午5時起實施分時段收費的詳情。(政府新聞處圖)

運輸署長李頌恩(左二)等今日主持簡報會，介紹三隧在周日上午5時起實施分時段收費的詳情。(政府新聞處圖)

運輸署將於周日(17日)上午5時起，在3條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧實施分時段收費，署方預期到時三隧可達到較明顯的分流效果

新安排僅適用私家車及電單車

新安排只適用於私家車及電單車，非假日的周一至周六，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧20至40元；電單車西隧收費8至24元，紅隧和東隧8至16元。周日及公眾假期方面，三隧按時段收費私家車收費介乎20至25元，電單車收費8至10元。各時段之間設有過渡收費安排，每兩分鐘加或減兩元，以有序銜接不同時段的收費水平。

至於的士收費繼續全日劃一25元，與現行附加費安排相同，如非在過海的士站上車，乘客須支付去程及回程隧道費，即共50元；其他商用車輛，包括貨車、巴士等，三條過海隧道收費全日劃一50元。

非假日的周一至周六，私家車和電單車在三隧不同時段的收費內容。(政府新聞處文件截圖) 周日及公眾假期，私家車和電單車在三隧不同時段的收費內容。(政府新聞處文件截圖) 的士繼續全日劃收一25元，商用車輛亦全日劃一收50元。(政府新聞處文件截圖)

李頌恩：倘列時間或令司機為省錢改變車速

運輸署在「出行易」應用程式增設實時及預測隧道費功能，以及在易通行收費點附近加設顯示屏，惟當中只顯示收費，不會顯示時間。署長李頌恩解釋，如果顯示時間，很有可能出現倒數效應，令司機想開得快一點或慢一點，為免司機見到時間，為省錢而刻意改變車速，因此不會顯示時間。

Ad Block

署方指，三隧不需因推行分時段收費而實施特別交通安排，但由於「香港街馬2023」同日上午舉行，並途經東隧的北行管道，活動期間東隧及連接路會有臨時交通安排。署方預期到時三隧可達到較明顯的分流效果，繁忙時段紅隧和東隧的交通有望改善，而西隧的車流會微升，仍會大致暢順和可控。至於非繁忙時段，由於過海車流低於整體隧道容量，而且三隧劃一收費，預期交通會有更大改善。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受