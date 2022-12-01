三隧分流｜張仁良：需理順三隧及周邊交通　長遠可研究第四條過海隧道

政府再提出三條過海隧道分流的建議。私家車用西隧過海，收費會減至60元，紅隧和東隧同樣加價至30元，的士劃一收25元，計劃明年首季開展相關法例修訂，並建議明年8月初生效。交通諮詢委員會主席張仁良今早（1日）接受電台訪問時表示，政府希望藉明年8月收回西隧的契機，處理隧道擠塞問題，之後會檢視包括司機出行習慣等數據，第二階段就會實施不同時段不同收費的做法。



張仁良說過去10年，私家車佔過海隧道的車輛數目由5成增至6成，繁忙時間載客量每小時約6,000人，只佔巴士的十分之一，與鐵路相比更只佔約3%。除了隧道擠塞，周邊道路同樣會受影響，因此需要理順三條隧道及周邊的交通情況，長遠可研究興建第四條過海隧道。他希望明年社會復常，交通回復正常情況下，政府再收集有關數據，包括市民對隧道收費的反應，會否改變出行習慣等，他說有關數據對交諮會是重要。