三隧分流｜張欣宇今早過西隧被多收8元　引運輸署指10至11時錯用舊版收費表 將安排退款

三隧分流次階段分時段收費方案昨日（17日）正式實施，今日為實施後首個返工返學日。香港新方向立法會議員張欣宇於Facebook表示，今早通過西隧時，出現收錯車費的情况。他及後引述運輸署答覆，確認西隧於今早約10時至11時，錯誤使用舊版本的收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，事件涉及人為錯誤，署方將安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。

張欣宇稱今早通過西隧後，發現在易通行應用程式被收取最高收費的60元，而非隧道口顯示的52元。他又稱收到不少市民反映收費系統出錯的情況，例如有貨車通過西隧時被收取85元，而非新劃一收費的50元

涉人為錯誤 與承辦商嚴肅檢討

他其後引述運輸署主要官員答覆，稱錯誤使用舊版收費表，事件涉及人為錯誤，會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。署方會盡快檢查清楚情況，若各位市民遇上被收錯隧道費情況，可以向張欣宇facebook PM相關資料，辦事處同事會協助跟進處理。

另外，有線新聞記者在過渡時段10時25分駕車經西隧過海，當時顯示屏顯示收費是48元，惟及後「易通行」顯示收費60元，相當於繁忙時段收費沒有減價。記者致電「易通行」服務中心熱線，職員相信收錯錢，暫時只能打電話上報。