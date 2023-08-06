三隧分流｜政府擬年底推不同時段不同收費　羅淑佩建議收工「飲杯嘢」延過海時間

政府月初收回西區海底隧道後，即時實施三隧分流首階段「633」方案，並擬於年內實施下一階段「不同時段不同收費」。運輸署署長羅淑佩表示，「633」方案生效後3條過海隧道整體車流與之前相若，但由於有較多的士取道西隧過海，認為方案有發揮功效。有指三隧分流下，私家車用紅隧、東隧變相加價，她形容駕駛者可選用公共交通工具，而非所謂的「硬食」。
出門忘帶電話 經紅隧折返寓所暢順
羅淑佩在一個電視節目表示，三隧分流實施後未見各過海隧道車流有大轉變，但紅隧繁忙時段和全日車流量有輕微增加。她指出，車流沒有明顯分別不代表完全沒有成效，又分享自己在三隧分流生效第二日早上過海時，從灣仔入紅隧很暢通，當駛至紅磡近香港理工大學時突發現忘記帶電話，遂馬上掉頭返回灣仔寓所取電話，「咁就發現其實大約5、6分鐘，我已經可以由紅隧呢一邊，去到另一邊出入口。」
取回電話後，羅淑佩就想到試用西隧返回西九龍政府合署的辦公室，最終從寓所首次出發，經紅隧折返寓所再行西隧往辦公室，全程只需半小時，「喺我哋繁忙時間裏面，個交通暢順度其實係好嘅。
▼擬年底實施「不同時段，不同收費」方案▼
形容繁忙時段收費非「硬食」
三隧分流的「633」方案只屬過渡性質，政府目標年底推出「不同時段不同收費」的「644」方案，即繁忙時間3條過海隧道收費會較貴，而日間中段和晚上至凌晨的收費亦有不同。羅淑佩希望，方案有助壓抑車流、鼓勵車主減少駕駛私家車。
對於坊間有意見認為，若為避開繁忙時間提早返回辦公室，便要繳付額外的停車場時租費用，羅淑佩直言駕駛者在辦公地點附近如果沒有日泊停車場，而是要時租計費的話，「其實都係幾大筆開支，咁我鼓勵你不如試下用『公交』(公共交通)啦」，又或選用過海隧道費已劃一為25元的的士。
▼西隧實施三隧分流後的士量急增▼
倡收工待至晚上7時半才過海
羅淑佩並提到，在早上外出時間以外晚上下班亦可調節過海時間，建議駕駛者收工後在市區「消費一下、飲杯嘢吖」，至晚上7時許非繁忙時間後、即三隧私家車隧道費劃一20元的時段才過海回家，認為同時有助本港「搞活返個夜市」。