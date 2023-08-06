三隧分流｜政府擬年底推不同時段不同收費　羅淑佩建議收工「飲杯嘢」延過海時間

政府月初收回西區海底隧道後，即時實施三隧分流首階段「633」方案，並擬於年內實施下一階段「不同時段不同收費」。運輸署署長羅淑佩表示，「633」方案生效後3條過海隧道整體車流與之前相若，但由於有較多的士取道西隧過海，認為方案有發揮功效。有指三隧分流下，私家車用紅隧、東隧變相加價，她形容駕駛者可選用公共交通工具，而非所謂的「硬食」。

出門忘帶電話 經紅隧折返寓所暢順

羅淑佩在一個電視節目表示，三隧分流實施後未見各過海隧道車流有大轉變，但紅隧繁忙時段和全日車流量有輕微增加。她指出，車流沒有明顯分別不代表完全沒有成效，又分享自己在三隧分流生效第二日早上過海時，從灣仔入紅隧很暢通，當駛至紅磡近香港理工大學時突發現忘記帶電話，遂馬上掉頭返回灣仔寓所取電話，「咁就發現其實大約5、6分鐘，我已經可以由紅隧呢一邊，去到另一邊出入口。」

取回電話後，羅淑佩就想到試用西隧返回西九龍政府合署的辦公室，最終從寓所首次出發，經紅隧折返寓所再行西隧往辦公室，全程只需半小時，「喺我哋繁忙時間裏面，個交通暢順度其實係好嘅。

▼擬年底實施「不同時段，不同收費」方案▼