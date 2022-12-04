三隧分流｜林世雄：僅西隧減價未能製造誘因分流 月內推「易通行」不停車繳費服務

政府提出分階段實施三條過海隧道分流措施。首階段私家車使用西隧會減至60元，紅隧和東隧分別加價至30元；的士則三條隧道劃一收25元。計劃明年首季修例，8月初生效，第二階段將推不同時段不同收費。
運輸及物流局長林世雄今早在一個電台節目表示，在諮詢期間，大部分意見都認為西隧要減價，又提到，如果只有西隧減價而另外兩條隧道不加價，未必能製造誘因達致分流。
林世雄表示，會在第二階段實施「不同時段不同收費」，如果突然大幅度改變隧道收費結構及水平，市民未必容易接受，又指，現時車流仍未達復常後的狀況，包括跨境物流及旅客量等都未復常，因此推出措施要較謹慎，亦要配合科技推出遙距繳費。他希望在掌握約1年的數據後，再推出相關措施。
林世雄又指，的士佔整體過海車流超過一成，相信劃一的士使用三隧收費25元，可避免司機和乘客「揀路」，對分流有幫助；私家車方面，政府會研究推出泊車轉乘優惠，長遠規劃綜合泊車轉乘樞紐，同時設商場和銀行等，吸引市民尤其新界居民多使用公共交通工具。
「易通行」先在沙田尖山隧道實行
早前有傳「易通行」不停車繳費服務，未必可如期今年內推行，林世雄就指，將會在月內推出服務，系統將可以探測貼上繳費貼的車輛車牌，讓駕駛人士自動繳交隧道費，當局首先會在沙田尖山隧道實行，並有信心明年中擴展到3條過海隧道，將來亦會用繳費貼，做到三隧不同時段不同收費。