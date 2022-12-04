三隧分流｜林世雄：僅西隧減價未能製造誘因分流 月內推「易通行」不停車繳費服務

林世雄表示如果只有西隧減價而另外兩條隧道不加價，未必能製造誘因達致分流。(資料圖片)

政府提出分階段實施三條過海隧道分流措施。首階段私家車使用西隧會減至60元，紅隧和東隧分別加價至30元；的士則三條隧道劃一收25元。計劃明年首季修例，8月初生效，第二階段將推不同時段不同收費。

運輸及物流局長林世雄今早在一個電台節目表示，在諮詢期間，大部分意見都認為西隧要減價，又提到，如果只有西隧減價而另外兩條隧道不加價，未必能製造誘因達致分流。

林世雄表示，會在第二階段實施「不同時段不同收費」，如果突然大幅度改變隧道收費結構及水平，市民未必容易接受，又指，現時車流仍未達復常後的狀況，包括跨境物流及旅客量等都未復常，因此推出措施要較謹慎，亦要配合科技推出遙距繳費。他希望在掌握約1年的數據後，再推出相關措施。