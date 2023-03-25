三隧分流｜林世雄：會加快實施三隧新收費兩步走

政府提出三條過海隧道收費方案「兩步走」，運輸及物流局長林世雄今早（25日）在電台節目指，因應社會疫後復常，新收費方案需要有過渡階段，在市民適應後，才推出不同時段不同收費。他表示，本港年初起與內地通關，復常速度加快，人流及車流增加，有需要加快實施「兩步走」，解決高峰時段隧道擠塞問題。

林世雄指，8月2日起實施「633」固定收費方案，雖然紅隧和東隧隧道費加幅相對溫和，但認為仍能鼓勵部分駕駛者轉用公共交通工具，未來在不同時段不同收費下，周一至六的繁忙時段隧道費較高，但整體有8成時間，過海費用都會減少。他承認第一步的「633」方案成效，一定不及第二步實施的「不同時段不同收費」，但他相信仍有助會改變部分人改變路線。第二階段下，小巴在內的商用車，三隧將劃一收50元，林世雄指目前三隧小巴收費不同，最貴46元，與政府提出劃一50元，相差不遠，其中紅隧10元收費，已經維持30年，認為50元收費屬合理範圍。

林世雄：新方案不會造成「三隧齊塞」

林世雄指，三隧2021年行車量到達容量的126%，收窄三隧收費差距，以及不同時段不同收費，可以為駕駛人士提供誘因，避免在繁忙時間使用隧道，達到分流作用，不認為新方案會造成「三隧齊塞」。他又説以往駕駛者會出於隧道費考慮而繞道，相信新收費下會改善情況，紓緩其他道路的擠塞情況。 林世雄指，現時過海隧道都要經九龍，令車流聚集在西九龍、紅磡和觀塘一帶，政府計劃在交椅洲人工島，興建本港第四條過海隧道，將不經九龍，接駁新界和港島，進一步疏導過海車流。

至於會否仿效新加坡等地，長遠限制私家車增長數目，林世雄指，政府提高首次登記稅和車輛牌照費後，私家車登記數目已有減少，但不同方案當局都會考慮。