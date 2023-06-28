三隧分流｜立法會三讀通過草案　料最快8月實施

【20:53更新】加入3間專營巴士公司回應
立法會今日(28日)三讀通過三隧分流方案，料最快8月實施，屆時分流方案將分兩階段實施。三隧分流方案中，首階段採取「633方案」，即私家車經西隧收費60元、紅隧、東隧的隧道收費加至30元；的士及商用車分別劃一收費25及50元；至於第二階段將採取「不同時段，不同收費」，的士及商用車收費則不變。
易志明修正案不獲通過
期間議員易志明建議，第二階段三隧實施「不同時段不同收費」時，除私家車和電單車外，的士、貨車、小巴和巴士等商用車收費，由劃一固定收費25元及50元，一律下調為20元，但最後修正案則不獲通過。
運輸及物流局局長林世雄在表決前指，易志明的修正案將誘發額外車流，或加重三隧擠塞情況，並波及臨近路口，抵消政府方案理順私家車車流效果，不但令市民繼續受塞車之苦，業界亦未能節省行車時間，是得不償失且不可取。
「633方案」分兩階段
第一階段：
- 私家車經西隧收費60元
- 私家車經紅隧、東隧的隧道收費加至30元
- 的士及商用車分別劃一收費25及50元
第二階段：
- 將採取「不同時段，不同收費」
- 非繁忙時間三隧劃一最便宜只收20元
- 的士及商用車收費則不變
三巴均歡迎通過「三隧分流」
香港汽車會會長李耀培認為，三隧分流方案首階段實施的「633方案」，對於疏導車流作用不大，因西隧數費仍是最高，司機仍會選擇價錢較低的紅隧和東隧。至於第二階段將採取「不同時段，不同收費」，他指，在繁忙時間時，所有隧道及主幹道都擠塞，調整收費亦對分流作用不大；只有在非繁忙時間，三隧劃一收費，駕駛者只考慮點到點的最短距離或擠塞情況，才起分流作用。
九巴、城巴新巴均歡迎立法會通過「三隧分流條例草案」。其中九巴期望過海交通擠塞情況有所改善，縮短整體巴士過海的行車時間；會密切留意首階段調整收費後的交通情況，對推行第二階段調整收費提出意見。