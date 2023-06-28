三隧分流｜立法會三讀通過草案　料最快8月實施

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立法會今日(28日)三讀通過三隧分流方案，料最快8月實施，屆時分流方案將分兩階段實施。三隧分流方案中，首階段採取「633方案」，即私家車經西隧收費60元、紅隧、東隧的隧道收費加至30元；的士及商用車分別劃一收費25及50元；至於第二階段將採取「不同時段，不同收費」，的士及商用車收費則不變。

易志明修正案不獲通過

期間議員易志明建議，第二階段三隧實施「不同時段不同收費」時，除私家車和電單車外，的士、貨車、小巴和巴士等商用車收費，由劃一固定收費25元及50元，一律下調為20元，但最後修正案則不獲通過。

運輸及物流局局長林世雄在表決前指，易志明的修正案將誘發額外車流，或加重三隧擠塞情況，並波及臨近路口，抵消政府方案理順私家車車流效果，不但令市民繼續受塞車之苦，業界亦未能節省行車時間，是得不償失且不可取。

「633方案」分兩階段

第一階段：

私家車經西隧收費60元

私家車經紅隧、東隧的隧道收費加至30元

的士及商用車分別劃一收費25及50元

第二階段：