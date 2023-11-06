三隧分流｜紅色小巴隧道費增4倍　工會請願促費用和的士看齊

政府實施「三隧分流」下，將紅色小巴列為商業車輛，並將隧道費用由10元加 至50元，加幅達4倍。工聯會轄下的汽車交通運輸業總工會公共小巴分會，今日前往政府總部抗議，要求政府調低紅色小巴的隧道收費，以及盡快制定協助前線小巴司機的方案。

小巴分會主任陳逢源指出，以前線小巴司機每更來回使用5次紅隧，以及每個月開工26天來計算，每更要額外支付400元，一個月便達10,400元的隧道費。不僅如此，前線小巴司機每更也要支付大約300元的燃氣和500元的車租，成本壓力增至難以應付的境地。另一方面，由於現時很多使用紅隧的小巴線路都遇到其他交通工具的劇烈競爭，如想透過提高車費的方式來增加收入，便會出現乘客大量流失的問題，結果適得其反。面對著這兩大方面的營運難題，現時使用紅隧的小巴司機已陷入慘淡經營的境地，不但變相成為在職貧窮，也很可能心灰意冷地離開多年的工作崗位。