三隧分流｜紅色小巴隧道費增4倍　工會請願促費用和的士看齊

政府實施「三隧分流」下，將紅色小巴列為商業車輛，並將隧道費用由10元加 至50元，加幅達4倍。工聯會轄下的汽車交通運輸業總工會公共小巴分會，今日前往政府總部抗議，要求政府調低紅色小巴的隧道收費，以及盡快制定協助前線小巴司機的方案。
小巴分會主任陳逢源指出，以前線小巴司機每更來回使用5次紅隧，以及每個月開工26天來計算，每更要額外支付400元，一個月便達10,400元的隧道費。不僅如此，前線小巴司機每更也要支付大約300元的燃氣和500元的車租，成本壓力增至難以應付的境地。另一方面，由於現時很多使用紅隧的小巴線路都遇到其他交通工具的劇烈競爭，如想透過提高車費的方式來增加收入，便會出現乘客大量流失的問題，結果適得其反。面對著這兩大方面的營運難題，現時使用紅隧的小巴司機已陷入慘淡經營的境地，不但變相成為在職貧窮，也很可能心灰意冷地離開多年的工作崗位。
工會要求退回增收的隧道費
小巴分會要求現時使用紅隧的小巴登記，然後以實報實銷的方式，將因三隧分流措施而增收的隧道費退回給司機；在全面推行三隧分流下，明確小巴為公共交通工具的角色，將隧道費劃一25元，與的士看齊；推行燃氣補助和其他可行方式，減輕司機的營運壓力。
到場聲援的工聯會立法會議員陸頌雄指出，運輸及物流局沒有合理解決小巴司機所面對的營運難題，可能導致他們全面停運，使市民失去一個選擇，並造成整體交通運輸更加偏向大型運輸集團的現象，因此希望運輸當局盡快探討和制定有效措施來解決。
此外，陸頌雄亦表示，在過往一段時間多番約見運輸及物流局官員，但對方一味推搪了事。對於官員的卸責和冷漠，陸頌雄建議特區政府按照今年《施政報告》中提出「包班」的概念，舉辦運輸當局官員的專項培訓，讓他們了解和體恤前線司機的疾苦，從而提升施政能力和管治水平。