三隧分流｜羅淑佩：想慳隧道費可考慮早點出門　汽車會：「633」固定收費推得不合時

政府公布三條過海隧道的「兩步走」擬議收費方案，提出首階段在當局今年8月2日收回西隧專營權後，開始實施「633」固定收費方案，即是西隧私家車收費60元，紅隧和東隧30元；目標今年內落實次階段的不同時段不同收費方案。運輸署署長羅淑佩今早（23日）接受電台節目訪問時表示，政府收回西隧專營權後，新營辦商需時適應；加上隧道將推行「易通行」，駕駛人士亦要逐步適應新收費表，因此當局決定按去年的承諾，先在適應期內推固定收費方案。她又說，若萬事俱備，政府會適時落實次階段收費安排。
羅淑佩：想慳隧道費可考慮早點出門
羅淑佩續指，駕車上班的市民若想節省隧道費，可以考慮早一點出門：「早啲返去不論係食早餐，或者睇返啲前一晚嘅電郵、文件、單據、貨運，都係好嘅。」她又稱，在晚上亦可選擇「做耐少少嘢，或者同朋友飲杯嘢、買少少嘢」才回家，便能享受較便宜的隧道收費。
汽車會：首階段「633」固定收費推得不合時
汽車會會長李耀培認為新方案複雜，又質疑8月2日起推出首階段的「633」固定收費，是推得不合時。他解釋說，政府收回西隧專營權後，駕駛人士會有期望，希望當局大幅調低西隧收費，認為收費60元仍然過高。
陳恒鑌：繁忙時間訂為約4至5小時太長
立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則認為，新方案的方向正確，但次階段推出的不同時段不同收費，將繁忙時間訂為約4至5小時是太長，希望政府微調。他表示，不同時段不同收費，主要是希望鼓勵司機提早或延遲到非繁忙時段才出行，認為縮短繁忙時段仍能達致鼓勵的效果，相信能有效紓緩交通擠塞；若一併配合泊車轉乘優惠，相信效果更佳。他又說，紅隧東隧的私家車收費日後將增加約一倍，民建聯需要聽取地區意見，再決定是否支持方案。