三隧分流｜羅淑佩：想慳隧道費可考慮早點出門　汽車會：「633」固定收費推得不合時

政府公布三條過海隧道的「兩步走」擬議收費方案，提出首階段在當局今年8月2日收回西隧專營權後，開始實施「633」固定收費方案，即是西隧私家車收費60元，紅隧和東隧30元；目標今年內落實次階段的不同時段不同收費方案。運輸署署長羅淑佩今早（23日）接受電台節目訪問時表示，政府收回西隧專營權後，新營辦商需時適應；加上隧道將推行「易通行」，駕駛人士亦要逐步適應新收費表，因此當局決定按去年的承諾，先在適應期內推固定收費方案。她又說，若萬事俱備，政府會適時落實次階段收費安排。

羅淑佩：想慳隧道費可考慮早點出門

羅淑佩續指，駕車上班的市民若想節省隧道費，可以考慮早一點出門：「早啲返去不論係食早餐，或者睇返啲前一晚嘅電郵、文件、單據、貨運，都係好嘅。」她又稱，在晚上亦可選擇「做耐少少嘢，或者同朋友飲杯嘢、買少少嘢」才回家，便能享受較便宜的隧道收費。