三隧分流｜西隧成車流量最高海底隧道　港島出口增行車線工程擬明年動工

本港3條過海隧道實施「三隧分流」分時段收費近11個月，運輸及物流局局長林世雄表示，3條隧道的整體過海車流量分布比以往平均，其中海底隧道和東區海底隧道的車流量有所下降，西區海底隧道的車流量則因收費下調而按政府預期上升，目前是3條隧道中車流量最高的隧道。

林世雄書面答覆立法會議員質詢稱，3條隧道的平日整體過海車流量，在剔除暑假、公眾假期、惡劣天氣及受其影響的日子後，今年1月至9月的情況與實施分時段收費前相若，繁忙時段整體過海車流量更有所下降，但仍無可避免出現車龍。他又說，緊接繁忙時段前或後約半小時，整體過海車流量有所上升，至於其餘時段各條過海隧道交通暢順、沒有出現擠塞。

因應西隧車流量增加，運輸署爭取明年在西隧港島出口往中上環方向，展開增建一條行車線的工程，目標2026年完成。林世雄指，車流數據反映分時段收費有效利用3條過海隧道的容車量，也鼓勵部分駕駛者改於繁忙時段以外時間出行，理順過往分配不均的交通情況。政府會繼續收集數據，持續檢視過海交通情況以全面分析分時段收費對過海交通的影響。

前收費廣場車速上限調整須顧及巴士站運作

另外，3條過海隧道亦已改用「易通行」不停車繳費服務，駕駛者毋須再於隧道收費亭繳隧道費。林世雄表示，路政署正拆除所有收費亭及收費島，以及調整行車線的安排，預計涉及3條過海隧道的相關拆除工程可於明年第二季完成，又稱運輸署在考慮是否修訂車速限制時，需顧及對巴士站運作的影響，以確保巴士在隧道繁忙及非繁忙時段均能夠由巴士站安全地切入主行車線。