三隧分流｜運輸署就西隧收錯錢訓示服務商　料涉內部人為失誤要求本周交報告

3條過海隧道日前實施「不同時段不同收費」方案，惟第二日因人手出錯令「易通行」系統誤用上一階段的收費表，導致西隧近5,000架車次被「收多錢」。運輸署昨日(20日)召見隧道費服務商「快易通」，嚴正表達不滿意其表現、訓示對方要全面調查和徹底跟進，本周內提交調查報告，同時指令服務商暫停在系統修改收費表的功能。

首個工作日紅隧車流跌逾一成

運輸署署長李頌恩表示，服務商初步報告指有人在處理其他系統時出現失誤，導致周一(18日)收錯錢事件，具體人為錯誤詳情仍待全面調查，運輸署現時亦已加密監察系統。她續說，在當日即分時段收費的首個工作天，全日3條過海隧道交通整體暢順，當中西隧車流較往時多14%，紅隧和東隧分別少14%和9%，但指或與部分學校休假、較多市民離港有關，署方未來會繼續監察交通流量，相信要一段時間才能觀察到市民有否改變出行習慣。