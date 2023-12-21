三隧分流｜運輸署就西隧收錯錢訓示服務商　料涉內部人為失誤要求本周交報告

3條過海隧道日前實施「不同時段不同收費」方案，惟第二日因人手出錯令「易通行」系統誤用上一階段的收費表，導致西隧近5,000架車次被「收多錢」。運輸署昨日(20日)召見隧道費服務商「快易通」，嚴正表達不滿意其表現、訓示對方要全面調查和徹底跟進，本周內提交調查報告，同時指令服務商暫停在系統修改收費表的功能。
首個工作日紅隧車流跌逾一成
運輸署署長李頌恩表示，服務商初步報告指有人在處理其他系統時出現失誤，導致周一(18日)收錯錢事件，具體人為錯誤詳情仍待全面調查，運輸署現時亦已加密監察系統。她續說，在當日即分時段收費的首個工作天，全日3條過海隧道交通整體暢順，當中西隧車流較往時多14%，紅隧和東隧分別少14%和9%，但指或與部分學校休假、較多市民離港有關，署方未來會繼續監察交通流量，相信要一段時間才能觀察到市民有否改變出行習慣。
「易通行」隧道收費亭明年內完成拆卸
另外，香港仔隧道本周日(24日)清晨5時起會改用「易通行」收費，當晚將有4條通宵巴士和3條通宵專綫小巴路線需要改道，意味所有政府收費隧道將全數以電子方式收費。運輸署總工程師/交通工程(港島)項穎表示，署方會在各隧道拆卸收費亭後盡量拉直每條隧道的走線，其中青沙管制區收費廣場已完成拆卸，其餘隧道相關工程料明年內完成。
運輸署首席運輸主任(管理)何均衡補充，騰出的土地用途包括擴大在原有收費廣場附近的巴士站、加設停車彎供隧道公司擺放拯救車輛等。署方早前亦透露擬在香港仔隧道收費廣場現址新增巴士轉乘站，運輸署將視乎收費亭清拆進度，盡快與路政署展開協商。
政府現已發出逾81萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛超過99%，「易通行」每日平均收取約51萬架次的隧道費，而在指定港鐵站的諮詢站將服務至明年1月31日。運輸署並指，現時有約1.4萬宗欠交隧道費個案，下周四(28日)起將陸續將個案轉交裁判官跟進，提醒有關車主要盡快補交費用，強調署方不會為欠款車輛續牌。