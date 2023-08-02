三隧分流｜運輸署：早上繁忙時段西隧車流升3%　紅隧東隧分別跌4%和1% (持續更新)

【16:45更新】三隧分流「633」方案今日(2日)實施，三條過海隧道的私家車隧道費重新調整，其中紅隧、東隧同步加價至30元，西隧則減至60元，而的士三隧則劃一收25元。運輸及物流局長林世雄今日早上表示，港府凌晨收回西隧經營權，直至早上三條隧道運作暢順，由凌晨至清晨經西隧的的士數量，比以往增加五成，他估計在繁忙時段，的士會根據隧道的繁忙程度選用最適當的隧道。
林世雄：不認為會出現「三隧齊塞」
林世雄又指，「633」方案是一個過渡方案，不認為會出現「三隧齊塞」的階段。他又說，過隧道的習慣並非一兩天可以改變的，司機的駕駛習慣，以及出行模式等，不會一兩天就可以改變；分時段收費方面，他指會盡快在今年內實施。林世雄又強調，三條隧道收費多少或政府收益多少非最重要的考慮，最重要是如何能夠有效處理三條隧道的交通情況。
運輸署：早上繁忙時段過海雙向車流約為4.4萬架次
運輸署指，在早上繁忙時段，即上午7時至10時，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與實施「633」固定收費方案前相若，當中西隧的車流上升約3%，而紅隧和東隧的車流則分別稍為下降約4%和1%，整體交通大致暢順，初步交通情況亦符合預期。運輸署又指，在劃一的士隧道費後，的士在清晨時分和早上繁忙時段使用西隧分別增加約五成和兩成，分流效果顯著。另外，根據早上的觀察，由於以現金繳付隧道費使用西隧的的士數量上升，因此西隧的人手收費行車道在繁忙時間比平日略為繁忙。署方相信隨着西隧於8月6日實施「易通行」，屆時駕駛者將無須停車繳交隧道費，西隧的行車狀況將更為暢順。
西隧收費亭意外涉及的士私家車
另外，西隧收費亭今早發生交通意外，涉及一輛私家車及的士，現場一度出現車龍。現場所見，的士車尾被撞凹，私家車則車頭損毀，由拖車拖離現場。
▼政府收回西隧首個上班日有交通意外▼
▼政府擬引入的士司機扣分制▼
三隧分流何時實施？
3條過海隧道2023年8月2日起實施首階段三隧分流，即「633」固定收費方案……詳情按此
三隧分流下私家車過海隧道費為何？
在三隧分流方案下，私家車經紅隧和東隧過海，單程隧道費30元，用西隧則為60元……詳情按此
三隧分流是否會按不同時段採用不同收費水平？
「不同時段不同收費」方案乃三隧分流第二階段，政府計劃於2023年底推行……詳情按此