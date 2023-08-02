三隧分流｜運輸署：早上繁忙時段西隧車流升3%　紅隧東隧分別跌4%和1% (持續更新)

【16:45更新】三隧分流「633」方案今日(2日)實施，三條過海隧道的私家車隧道費重新調整，其中紅隧、東隧同步加價至30元，西隧則減至60元，而的士三隧則劃一收25元。運輸及物流局長林世雄今日早上表示，港府凌晨收回西隧經營權，直至早上三條隧道運作暢順，由凌晨至清晨經西隧的的士數量，比以往增加五成，他估計在繁忙時段，的士會根據隧道的繁忙程度選用最適當的隧道。

林世雄：不認為會出現「三隧齊塞」

林世雄又指，「633」方案是一個過渡方案，不認為會出現「三隧齊塞」的階段。他又說，過隧道的習慣並非一兩天可以改變的，司機的駕駛習慣，以及出行模式等，不會一兩天就可以改變；分時段收費方面，他指會盡快在今年內實施。林世雄又強調，三條隧道收費多少或政府收益多少非最重要的考慮，最重要是如何能夠有效處理三條隧道的交通情況。