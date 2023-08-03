三隧分流｜過海的士站上車慳25元回程隧道費　一文睇清全港36個過海的士站位置

三條過海隧道的三隧分流「633」固定收費方案8月2日起生效，的士過海隧道費劃一收25元，若乘客在非過海的士站上車，需要支付的回程隧道費亦已由10元，即最便宜的紅隧隧道費，增加至25元。

乘客如要節省回程隧道費，可以選擇在過海的士站登車。《am730》根據運輸署網站資料，整合全港36過海的士站位置，希望為讀者提供過海的「慳錢攻略」。

▼西隧實施三隧分流後的士量急增▼