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2023-08-03 08:30:00

三隧分流｜過海的士站上車慳25元回程隧道費　一文睇清全港36個過海的士站位置

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的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝)

的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝)

三條過海隧道的三隧分流「633」固定收費方案8月2日起生效，的士過海隧道費劃一收25元，若乘客在非過海的士站上車，需要支付的回程隧道費亦已由10元，即最便宜的紅隧隧道費，增加至25元。

乘客如要節省回程隧道費，可以選擇在過海的士站登車。《am730》根據運輸署網站資料，整合全港36過海的士站位置，希望為讀者提供過海的「慳錢攻略」。

▼西隧實施三隧分流後的士量急增▼

的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝) 的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝) 的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝) 的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝) 的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝) 的士過海隧道費劃一25元後，使用西隧的的士量明顯增加。(資料圖片／陳奕釗攝)

三隧分流｜過海的士站位置—港島區

中西區

  • 介乎中環5號及6號碼頭之間
  • 加多近街
  • 遮打道(歷山大廈)
  • 干諾道西第188號
  • 交易廣場公共交通交滙處
  • 港澳碼頭(近信德中心)
  • 皇后大道中卡佛大廈外

東區

  • 北角道介乎和富道與渣華道
  • 盛泰道杏花邨街市外
  • 小西灣(藍灣半島)公共運輸交匯處
  • 太祥街介乎筲箕灣道與康祥街

南區

  • 觀海徑

灣仔區

  • 港灣道(鷹君中心商場/海港中心商場對面)
  • 駱克道353號(介乎杜老誌道與馬師道交界)
  • 謝斐道伊利莎伯大廈對出
  • 琉璃街介乎興發街與電氣道
  • 駱克道介乎盧押道與柯布連道
  • 百德新街介乎京士頓街與告士打道
  • 羅素街
乘客在市區的士站乘搭的士過海，需要額外繳付25元回程隧道費。(資料圖片)

乘客在市區的士站乘搭的士過海，需要額外繳付25元回程隧道費。(資料圖片)

三隧分流｜過海的士站位置—九龍區

九龍城區

  • 治民街
  • 新圍街

觀塘區

  • 佳廉道
  • 觀塘渡輪碼頭
  • 巧明街北面路旁行車線，創紀之城外
  • 觀塘茜發道西行近其與麗港南街交界處
  • 宏泰道近臨豐街
  • 海濱道海濱道公園外

旺角區

  • 櫻桃街近奧海城第二期
  • 海帆道大角咀(維港灣)

深水埗區

  • 荔灣道(美孚港鐵站)

油尖區

  • 香港西九龍站B2層
  • 廣東道近海防道
  • 麼地廣場帝苑酒店外
  • 科學館廣場
  • 紅磡港鐵站
  • 天文臺道介乎金巴利道及漆咸道南

▼政府擬引入的士司機扣分制▼

政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）

三隧分流何時實施？

3條過海隧道2023年8月2日起實施首階段三隧分流，即「633」固定收費方案……詳情按此

三隧分流下私家車過海隧道費為何？

在三隧分流方案下，私家車經紅隧和東隧過海，單程隧道費30元，用西隧則為60元……詳情按此

三隧分流是否會按不同時段採用不同收費水平？

「不同時段不同收費」方案乃三隧分流第二階段，政府計劃於2023年底推行……詳情按此

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