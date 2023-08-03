三隧分流｜過海的士站上車慳25元回程隧道費　一文睇清全港36個過海的士站位置

三條過海隧道的三隧分流「633」固定收費方案8月2日起生效，的士過海隧道費劃一收25元，若乘客在非過海的士站上車，需要支付的回程隧道費亦已由10元，即最便宜的紅隧隧道費，增加至25元。
乘客如要節省回程隧道費，可以選擇在過海的士站登車。《am730》根據運輸署網站資料，整合全港36過海的士站位置，希望為讀者提供過海的「慳錢攻略」。
▼西隧實施三隧分流後的士量急增▼
三隧分流｜過海的士站位置—港島區
中西區
- 介乎中環5號及6號碼頭之間
- 加多近街
- 遮打道(歷山大廈)
- 干諾道西第188號
- 交易廣場公共交通交滙處
- 港澳碼頭(近信德中心)
- 皇后大道中卡佛大廈外
東區
- 北角道介乎和富道與渣華道
- 盛泰道杏花邨街市外
- 小西灣(藍灣半島)公共運輸交匯處
- 太祥街介乎筲箕灣道與康祥街
南區
- 觀海徑
灣仔區
- 港灣道(鷹君中心商場/海港中心商場對面)
- 駱克道353號(介乎杜老誌道與馬師道交界)
- 謝斐道伊利莎伯大廈對出
- 琉璃街介乎興發街與電氣道
- 駱克道介乎盧押道與柯布連道
- 百德新街介乎京士頓街與告士打道
- 羅素街
三隧分流｜過海的士站位置—九龍區
九龍城區
- 治民街
- 新圍街
觀塘區
- 佳廉道
- 觀塘渡輪碼頭
- 巧明街北面路旁行車線，創紀之城外
- 觀塘茜發道西行近其與麗港南街交界處
- 宏泰道近臨豐街
- 海濱道海濱道公園外
旺角區
- 櫻桃街近奧海城第二期
- 海帆道大角咀(維港灣)
深水埗區
- 荔灣道(美孚港鐵站)
油尖區
- 香港西九龍站B2層
- 廣東道近海防道
- 麼地廣場帝苑酒店外
- 科學館廣場
- 紅磡港鐵站
- 天文臺道介乎金巴利道及漆咸道南
▼政府擬引入的士司機扣分制▼
三隧分流何時實施？
3條過海隧道2023年8月2日起實施首階段三隧分流，即「633」固定收費方案……詳情按此
三隧分流下私家車過海隧道費為何？
在三隧分流方案下，私家車經紅隧和東隧過海，單程隧道費30元，用西隧則為60元……詳情按此
三隧分流是否會按不同時段採用不同收費水平？
「不同時段不同收費」方案乃三隧分流第二階段，政府計劃於2023年底推行……詳情按此