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2023-10-16 17:18:45

三隧分流｜過海隧道分時段收費延至12月17日生效　原定區議會選舉投票日實施

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原定區議會選舉投票日生效的海底隧道分時段收費，將押後一周至12月17日生效。(資料圖片／林俊源攝)

原定區議會選舉投票日生效的海底隧道分時段收費，將押後一周至12月17日生效。(資料圖片／林俊源攝)

在3條過海隧道實施的「三隧分流」第二階段「不同時段不同收費」方案，原定12月10日區議會選舉投票日生效，惟政府公布不足一周後，今日(16日)宣布過海隧道分時段收費會押後一星期，即12月17日才實施，生效時間維持清晨5時不變。

新聞稿未提「押後」等字眼

根據政府今日發出的新聞稿，內容未有提及上周三(11日)已宣布的生效日期，亦不見「押後」或「推遲」等字眼。運輸署發言人上周三表示，決定「不同時段不同收費」新安排的生效日期時，考慮到方案仍需要經過一定法定程序，包括立法會的「先訂立後審議」程序，預計在12月6日的立法會會議上完成，故選擇在緊接的周日生效，強調過程並無考慮選舉。

政府8月2日起於3條過海隧道實施「三隧分流」，調整私家車、的士等車種的隧道費。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府8月2日起於3條過海隧道實施「三隧分流」，調整私家車、的士等車種的隧道費。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府8月2日起於3條過海隧道實施「三隧分流」，調整私家車、的士等車種的隧道費。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府8月2日起於3條過海隧道實施「三隧分流」，調整私家車、的士等車種的隧道費。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府8月2日起於3條過海隧道實施「三隧分流」，調整私家車、的士等車種的隧道費。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府8月2日起於3條過海隧道實施「三隧分流」，調整私家車、的士等車種的隧道費。(資料圖片／蘇文傑攝)
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政府：預留充分時間廣泛宣傳

不過，政府今日表示十分重視宣傳工作，為了在立法程序完成並正式確定生效日期後，預留充分時間廣泛宣傳，以便公眾可透過多個途徑了解分時段收費的具體安排，因此推遲一星期生效，務求有序順暢地實施分時段收費。

運輸及物流局發言人指，在完成立法程序和確定生效日期後，會進一步加強宣傳，包括舉行新聞發布會、推出電視宣傳短片及電台宣傳聲帶和資訊「懶人包」等。

陳恒鑌認為可避免投票日現混亂

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌指，新收費方案較為複雜，需要時間做好宣傳，認為押後一星期生效是好事，而且改期有助避免在區議會選舉投票日出現混亂情況，使市民可以更安心、集中精力投票。航運交通界立法會議員易志明亦稱，政府當日需要調動人手往票站工作，若同日推出新收費方案將不利當局調動人手。

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