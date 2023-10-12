熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-12 11:26:26

三隧分流｜過渡收費安排每2分鐘加減2元　運輸署指相較凍飲加3元是可接受水平

分享：
三隧分流｜過渡收費安排每2分鐘加減2元　運輸署指相較凍飲加3元是可接受水平

三隧分流｜過渡收費安排每2分鐘加減2元　運輸署指相較凍飲加3元是可接受水平

三隧分流方案第二階段的「分時段收費」於12月10日清晨5時實施，私家車和電單車將受影響，隧道費將按繁忙、一般、非繁忙等不同時段收費，即所謂「644」方案，西隧繁忙時段私家車收費60元；紅隧及東隧則40元；非繁忙時段則劃一收費20元。運輸署助理署長梁世豪在電台節目說，分流方案難以令隧道車龍消失，但希望分散車流，避免隧道塞車情況影響主要路口。他預計初期需時適應，市民選用哪條隧道亦會較為反覆。

Ad Block

過渡收費安排相較凍飲加3元是可接受水平

梁世豪表示，三條過海隧道整體車流目前均大幅高於容量，調高繁忙時段收費是希望鼓勵市民減少自駕，盡量使用公共交通工具。當局又會設立過渡收費安排，每2分鐘遞增或遞減2元，但被指安排複雜，梁解釋是希望透過漸進式收費安排，減少新收費政策的影響。同時避免車輛加快或放慢車速避開繁忙時段收費，舉例駕駛人士錯過清晨非繁忙時段，遲2分鐘過隧道，收費只是增加2元，相較茶餐廳凍飲都要加3元，是可接受水平。

三隧分流｜運輸署指難令隧道車龍消失　但期望分散車流 三隧分流｜運輸署指難令隧道車龍消失　但期望分散車流

實施「633」收費方案有分流效果

對於要觀察多久才可判斷方案的成效，梁世豪說根據分流方案機制，運輸署署長有權微調隧道收費，約每半年一次，當局目前亦正研究類似的檢討時間表。他又提到，署方曾於7月底觀察隧道實施「633」收費方案後的車流，發現有分流效果，西隧整體車流增加一成多，有近一半的士轉用西隧，紅隧和東隧車流則減少。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受