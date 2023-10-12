三隧分流｜過渡收費安排每2分鐘加減2元 運輸署指相較凍飲加3元是可接受水平

三隧分流方案第二階段的「分時段收費」於12月10日清晨5時實施，私家車和電單車將受影響，隧道費將按繁忙、一般、非繁忙等不同時段收費，即所謂「644」方案，西隧繁忙時段私家車收費60元；紅隧及東隧則40元；非繁忙時段則劃一收費20元。運輸署助理署長梁世豪在電台節目說，分流方案難以令隧道車龍消失，但希望分散車流，避免隧道塞車情況影響主要路口。他預計初期需時適應，市民選用哪條隧道亦會較為反覆。

過渡收費安排相較凍飲加 3 元是可接受水平 梁世豪表示，三條過海隧道整體車流目前均大幅高於容量，調高繁忙時段收費是希望鼓勵市民減少自駕，盡量使用公共交通工具。當局又會設立過渡收費安排，每2分鐘遞增或遞減2元，但被指安排複雜，梁解釋是希望透過漸進式收費安排，減少新收費政策的影響。同時避免車輛加快或放慢車速避開繁忙時段收費，舉例駕駛人士錯過清晨非繁忙時段，遲2分鐘過隧道，收費只是增加2元，相較茶餐廳凍飲都要加3元，是可接受水平。