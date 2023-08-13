三隧分流｜陸頌雄：過海收費太低或加劇擠塞　倡採公共交通優先政策

政府月初推行三隧分流首階段的「633」固定收費方案，但有意見認為目前3條過海隧道的分流效果不明顯。工聯會選委界立法會議員陸頌雄認為，政府若把隧道費訂得太便宜，或會導致更多私家車過海，使3條隧道甚至港島區變得更塞車，又建議採取公共交通優先的政策，鼓勵更多市民乘搭公共交通。

鼓勵使用公共交通前提要道路暢通

在現行三隧分流「633」方案下，私家車單程過海隧道費分別是西隧60元、紅隧和東隧30元。本身是駕駛者的陸頌雄在黨友、九龍東立法會議員鄧家彪的網台節目指，在上班時段私家車佔隧道整體車流約六成，巴士則佔約兩成，但巴士乘客數目則已佔過海人數近八成。他指，公眾有責任配合公共交通優先的方向，鼓勵市民多選乘公共交通工具，而前提要有暢通的道路。

▼擬年底實施「不同時段，不同收費」方案▼