三隧分流｜陸頌雄：過海收費太低或加劇擠塞　倡採公共交通優先政策

政府月初推行三隧分流首階段的「633」固定收費方案，但有意見認為目前3條過海隧道的分流效果不明顯。工聯會選委界立法會議員陸頌雄認為，政府若把隧道費訂得太便宜，或會導致更多私家車過海，使3條隧道甚至港島區變得更塞車，又建議採取公共交通優先的政策，鼓勵更多市民乘搭公共交通。
鼓勵使用公共交通前提要道路暢通
在現行三隧分流「633」方案下，私家車單程過海隧道費分別是西隧60元、紅隧和東隧30元。本身是駕駛者的陸頌雄在黨友、九龍東立法會議員鄧家彪的網台節目指，在上班時段私家車佔隧道整體車流約六成，巴士則佔約兩成，但巴士乘客數目則已佔過海人數近八成。他指，公眾有責任配合公共交通優先的方向，鼓勵市民多選乘公共交通工具，而前提要有暢通的道路。
▼擬年底實施「不同時段，不同收費」方案▼
鄧家彪促建「將小隧道」
陸頌雄又說，留意到有駕駛者因紅隧和西隧收費差距收窄，從而改行西隧，加上現時暑假學生毋須上學、較多港人外遊，因此暫未出現「三隧齊塞」情況。不過，他相信政府推出下階段「不同時段不同收費」方案後，隧道分流將會有實質效果，又指過海隧道使用率其實已接近飽和，長遠而言應興建第四、五條過海隧道。
鄧家彪指，將軍澳目前正繼續發展，包括「將軍澳137區」，而日後新增的十數萬人口將會依賴東隧過海，加劇擠塞情況、「其實都係好高風險」，建議興建往返小西灣的「將小隧道」。