三隧分流｜首階段8月2日起實施　私家車西隧60元　紅隧東隧30元　次階段按不同時段收費 (持續更新)

「第一步」的三隧分流收費方案在8月2日起實施，屆時私家車西隧收費會由現時75元降低至60元；紅隧和東隧則分別由現時的20元和25元，加至30元。而三條隧道的的士收費，全日劃一收費25元；其他車種收費維持不變。運輸及物流局局長林世雄相信，方案能收窄三隧私家車收費差距至30元，減少車輛繞道，紓緩紅隧和東隧的壓力。

【11:30更新】 政府今日(22日)公布三隧分流收費方案，提出「兩步走」計劃，「第一步」是由政府今年8月2日收回西隧專營權後，開始實施「633」固定收費方案，「第二步」預計在不遲於年底開始，實施不同時段收取不同收費方案。

次階段「非繁忙時段」私家車劃一收20元

「第二步」預計不遲於今年年底開始，配合「易通行」實施不同時段收取不同收費方案，三條隧道周一至六晚間「非繁忙時段」、即晚上7時至翌日早上7時半，私家車劃一收費20元；早上10時許至下午4時半的「一般時段」劃一收30元；至於早上和傍晚「繁忙時段」，西隧收60元，紅隧和東隧收40元。

至於周日及公眾假期僅分「一般時段」及「非繁忙時段」，私家車分別劃一收費20至25元。林世雄相信，一般假日開車出外探親的市民，會歡迎有關安排。

引入過渡時段 每兩分鐘收費上調或下降2元

運輸署助理署長梁世豪補充，當實施不同時段不同收費後，為免司機在轉換時段期間過隧道突然加速或減速，因此會引入過渡時段，以私家車為例，在轉換收費時段期間，會有約20至30分鐘過渡，期間每兩分鐘收費上調或下降兩元，直至達到下一時段收費。

林世雄強調，今次建議並非為了多收取隧道費，認為心水清的市民會留意到西隧收費會全面下調，即使不過海的市民亦會受惠，因為不同時段收費實施後，車主可以在非繁忙時段過海節省費用，巴士過海時間和開支亦會減少，可以減低巴士營運成本，令車費增幅亦有機會放緩。