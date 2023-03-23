三隧分流 8月2起私家車633收費 的士劃一25元 年內分時段收費 增設「過渡時段」計價

醞釀多時的「三隧分流」終由行會敲定。政府昨公布「兩步走」方案，首階段於今年8月2日起實施「633」固定收費，即私家車西隧收費60元，紅隧東隧30元。第二階段則在不同時段實行不同收費，繁忙時間紅隧東隧私家車收費進一步增至40元，其餘時間三隧劃一收費20至30元，又設「過渡時段」以每2分鐘遞增或累減2元方式收費。的士在首階段起全日三隧劃一收25元，其他商用車種則在第二階段起劃一收50元。有立法會議員表示，繁忙時間訂得太長，無助改變車主出行時間，亦有議員指三隧已近飽和，促請政府盡快興建新過海隧道。
運輸及物流局昨公布「三隧分流」方案，將分兩階段實行。「第一步」是由政府今年8月2日收回西隧專營權後實施的「633」固定收費方案，即西隧私家車收費由75元減至60元，紅隧及東隧則劃一收30元，較現時收費分別加5及10元。
「第二步」則預計不遲於今年底，配合「易通行」實施「不同時段，不同收費」。在周一至六的「繁忙時段」，即上午7時30分至10時15分和下午4時30分至7時，西隧私家車收費為60元，紅隧東隧則為40元。早上10時許至下午4時半的「一般時段」三隧劃一收30元；晚上7時至翌日早上7時半的「非繁忙時段」劃一收費20元。
周日或公眾假期則分為「一般時段」(上午10時15分至傍晚7時15分)和「非繁忙時段」(傍晚7時15分至翌日上午10時15分)，私家車分別劃一收費25元和20元。電單車在各時段收費則為私家車收費的四成。至於的士收費自8月2日起改為三隧全日劃一收費25元，其他車種收費先維持不變；今年底實行第二階段時，其他商用車輛如貨車、巴士則三隧全日劃一收費50元，以現時紅隧小巴收費僅10元為例，升幅高達4倍。
運輸及物流局長林世雄解釋，首階段調整冀大致維持目前整體過海交通流量之餘，亦紓緩紅隧及東隧交通擠塞壓力；第二階段則遏抑和分散繁忙時段過多的交通需求，「例如他到底在家食早餐，又或是在市區上班的地方食早餐……如早些過海，過海費用會減少很多，我們希望可鼓勵有些出行模式的改變。」
羅淑佩稱留意「過渡時段」收費影響
為各時段間有序銜接和保障道路安全，各個時段之間設「過渡時段」收費安排，每兩分鐘遞增或累減2元。例如周一至六的「繁忙時段」由7時30分至10時15分，當中「過渡時段」由上午7時30分開始，每2分鐘加2元；以私家車經西隧過海為例，收費由上午7時30分的22元，至7時40分遞增至32元，一直遞增至8時08分的60元。至於晚上由「繁忙」過渡至「非繁忙時段」則要注意是「累減」，則每2分鐘減2元。
被問到會否擔心駕駛者因想慳隧道費而刻意在隧道口加速或收慢，運輸署長羅淑佩指，「如多於2元，的確可能有駕駛人士會考慮是否值得去衝。」她又指，隧道範圍有法定車速要求，加上繁忙時段下，駕駛者較難在隧道口刻意收慢或加快，並以西隧為例，指難有路口刻意收慢行車等候，而當局會於實施初期，推出特別交通安排，並與警方合作，留意路面情况。
運輸署又指，期望方案全面落實後，繁忙時段可減少一成私家車流量，並預計加士居道天橋車龍可減少1至1.5公里，東隧口車龍亦可縮短0.5公里。有司機相信新收費方案可起分流作用，但的士司機擔心日後或會出現三條隧道同時擠塞時間，難以再「用錢買時間」，以較貴價錢行走較暢順的西隧。
陳恒鑌憂西隧塞過海巴士
田北辰指紅隧東隧加幅不公平
立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為「繁忙時段」訂得太長，難以改變駕駛人士的出行時間；又擔心車輛會湧往西隧，影響途經的過海巴士。工聯會鄧家彪相信，三隧劃一的士收費可減少乘客與司機的爭議，但指三隧使用量已近飽和，促請當局興建第四條過海隧道。
實政圓桌田北辰則關注紅隧東隧若在繁忙時段收費按建議增至40元，即較現時加價約一倍，做法不公平；建議西隧進一步調低至50元，紅隧東隧收35元。
香港汽車會會長李耀培對非繁忙時間三隧劃一收費表示歡迎，司機在該時段毋須考慮隧道費，而是按目的地和交通情況作選擇。惟他擔心繁忙時段在不同隧道實行不同收費，所達到的分流效果未必明顯。
香港運輸物流業工會聯會和香港倉庫運輸物流員工協會雖贊同三隧分流基本原則，但指商用車輛過海劃一50元則變相紅隧東隧加價，勢必增加行業開支，削弱其競爭力。他們要求當局將客貨運商用車輛的三隧劃一收費與紅隧現行水平看齊，並盡快研究興建第4條過海隧道。對於日後巴士過海隧道費將劃一為50元，九巴、城巴新巴對新方案均表示歡迎。