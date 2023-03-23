三隧分流 8月2起私家車633收費 的士劃一25元 年內分時段收費 增設「過渡時段」計價

醞釀多時的「三隧分流」終由行會敲定。政府昨公布「兩步走」方案，首階段於今年8月2日起實施「633」固定收費，即私家車西隧收費60元，紅隧東隧30元。第二階段則在不同時段實行不同收費，繁忙時間紅隧東隧私家車收費進一步增至40元，其餘時間三隧劃一收費20至30元，又設「過渡時段」以每2分鐘遞增或累減2元方式收費。的士在首階段起全日三隧劃一收25元，其他商用車種則在第二階段起劃一收50元。有立法會議員表示，繁忙時間訂得太長，無助改變車主出行時間，亦有議員指三隧已近飽和，促請政府盡快興建新過海隧道。

運輸及物流局昨公布「三隧分流」方案，將分兩階段實行。「第一步」是由政府今年8月2日收回西隧專營權後實施的「633」固定收費方案，即西隧私家車收費由75元減至60元，紅隧及東隧則劃一收30元，較現時收費分別加5及10元。

「第二步」則預計不遲於今年底，配合「易通行」實施「不同時段，不同收費」。在周一至六的「繁忙時段」，即上午7時30分至10時15分和下午4時30分至7時，西隧私家車收費為60元，紅隧東隧則為40元。早上10時許至下午4時半的「一般時段」三隧劃一收30元；晚上7時至翌日早上7時半的「非繁忙時段」劃一收費20元。

周日或公眾假期則分為「一般時段」(上午10時15分至傍晚7時15分)和「非繁忙時段」(傍晚7時15分至翌日上午10時15分)，私家車分別劃一收費25元和20元。電單車在各時段收費則為私家車收費的四成。至於的士收費自8月2日起改為三隧全日劃一收費25元，其他車種收費先維持不變；今年底實行第二階段時，其他商用車輛如貨車、巴士則三隧全日劃一收費50元，以現時紅隧小巴收費僅10元為例，升幅高達4倍。

運輸及物流局長林世雄解釋，首階段調整冀大致維持目前整體過海交通流量之餘，亦紓緩紅隧及東隧交通擠塞壓力；第二階段則遏抑和分散繁忙時段過多的交通需求，「例如他到底在家食早餐，又或是在市區上班的地方食早餐……如早些過海，過海費用會減少很多，我們希望可鼓勵有些出行模式的改變。」

羅淑佩稱留意「過渡時段」收費影響

為各時段間有序銜接和保障道路安全，各個時段之間設「過渡時段」收費安排，每兩分鐘遞增或累減2元。例如周一至六的「繁忙時段」由7時30分至10時15分，當中「過渡時段」由上午7時30分開始，每2分鐘加2元；以私家車經西隧過海為例，收費由上午7時30分的22元，至7時40分遞增至32元，一直遞增至8時08分的60元。至於晚上由「繁忙」過渡至「非繁忙時段」則要注意是「累減」，則每2分鐘減2元。

被問到會否擔心駕駛者因想慳隧道費而刻意在隧道口加速或收慢，運輸署長羅淑佩指，「如多於2元，的確可能有駕駛人士會考慮是否值得去衝。」她又指，隧道範圍有法定車速要求，加上繁忙時段下，駕駛者較難在隧道口刻意收慢或加快，並以西隧為例，指難有路口刻意收慢行車等候，而當局會於實施初期，推出特別交通安排，並與警方合作，留意路面情况。

運輸署又指，期望方案全面落實後，繁忙時段可減少一成私家車流量，並預計加士居道天橋車龍可減少1至1.5公里，東隧口車龍亦可縮短0.5公里。有司機相信新收費方案可起分流作用，但的士司機擔心日後或會出現三條隧道同時擠塞時間，難以再「用錢買時間」，以較貴價錢行走較暢順的西隧。