三隧年底不同時段不同收費 運輸署︰要分流更要減車流

政府擬於今年8月2日起實施「三隧分流」方案，並於年底增設「不同時段不同收費」，運輸署長羅淑佩指，三隧在繁忙時段的使用率已超出設計容量，實施「不同時段，不同收費」是要遏抑繁忙時段的車流，不能只處理分流。另外，下月試行的不停車繳費「易通行」，已向七成半車輛發出車貼，當中約六成二已開戶。

8月起三隧收費改「633」

立法會上周首讀及二讀三隧分流方案的修例草案，擬在8月收回西隧專營權後實施計劃，首階段調整過海隧道收費至「633」，即西隧私家車收費60元、紅隧及東隧30元，年底前實施「不同時段不同收費」，其中早晚繁忙時段改為「644」，西隧收60元，紅隧東隧加至40元，但在非繁忙時間隧道費將每兩分鐘遞增或遞減。坊間有指收費方法複雜，羅淑佩昨指，明白社會對方案有不同意見，包括不希望加價；補充指三隧在繁忙時段使用率達126%，已超出設計容量，政府一定要遏抑過海用量，並非只有分流，根據模型及經驗，隧道免費後會有更多車輛出現，這是當局不樂見。

她續指，西隧繁忙時段的定價需較紅隧及東隧高，以防止引發西隧額外車流。「如果我們將西隧的價錢減得太多，會引發很多現時不駕車的車流也會出現」，最終更可能造成三隧齊塞。她又指，隧道費不一定有加不減，若分流方案第二階段實行一段時間後「路路暢通」，亦可以減隧道費。

政府已研究多年中區道路收費，羅淑佩認為，中環及觀塘塞車「坦白講係頭痛問題」，相信三隧新收費下，可以紓緩中環、灣仔及銅鑼灣非過海車龍，未來再研究是否推行電子道路收費。

逾75%車輛已獲「易通行」車貼

另外，政府於5月7日起在青沙管制區全面實施不停車繳費「易通行」，她表示，現時已向全港75%以上車輛、即發出約60萬車輛貼，當中六成約37萬輛已開通戶口。她重申「易通行」計劃再不會延期，下階段會在三隧陸續應用「易通行」。