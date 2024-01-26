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2024-01-26 16:15:00

上半年有逾80項盛事在港舉辦　情人節香港上空將出現巨型紅心(持續更新)

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上半年有逾80項盛事在港舉辦　政府會透過港台新節目每日介紹城中盛事(陳奕釗攝)

上半年有逾80項盛事在港舉辦　政府會透過港台新節目每日介紹城中盛事(陳奕釗攝)

政府舉行推動盛事經濟記者會，指今年上半年將有逾80項盛事在香港舉辦，形容是浪接浪。政府會推行三方面改進工作，包括更主動出擊，爭取更多國際盛事落戶香港；成立跨部門盛事統籌協調組；及加強推動全城投入盛事的氣氛，透過港台製作全新節目，每日宣傳城中盛事。

財政司副司長黃偉綸指，香港作為亞洲盛事之都，各項盛事不止帶來歡樂氣氛，還吸引世界各地的旅客，帶動餐飲、酒店等行業的收益。不過，他強調不是只看經濟貢獻，還有很多無形貢獻，例如旅客到港參與盛事後，親身感受到香港的特色，成為香港的「最佳宣傳大使」。

推動三方面的改進工作

黃偉綸提到「沒有最好，只有更好」、「百尺竿頭、更進一步」，政府會推動三方面的改進工作，包括爭取更多國際盛事落戶香港，旅發局會利用現有與內地及海外的網絡，聯同貿發局物色適合的盛事。他們將與中介人積極聯繫，提供配套安排。至於將會來港的盛事，會為它們「增值」，協助加入適合的活動，特別是具本地特色的活動。

第二，政府會加強統籌及協調工作，例如在規管、發牌、管理交通及人潮等提供支援。他指政府一直進行相關工作，但欠缺中央機制，未來會成立跨部門盛事統籌協調組，由他出任組長，文化體育及旅遊局局長楊潤雄擔任副組長。他們會確保各部門緊密溝通協作，亦希望為部門帶來文化上的改變。而旅發局會成立專組，提供一站式的聯絡窗口角色，聯絡盛事主辦單位，了解對方的期望，評估盛事的效益，再向政府報告。

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第三，政府會加強推動全城投入盛事的氣氛。黃偉綸指出對於盛事的目標群組，相關宣傳十分足夠，但一般市民未必很了解相關盛事。香港電台本月會推出全新製作的資訊節目，每日介紹城中盛事，製造話題令市民投入，政府新聞處亦會用適當渠道推廣盛事。

外界關注未能吸引美國樂壇天后Taylor Swift在港舉辦世界巡迴演唱會，黃偉綸還很難評論個別盛事，但強諮香港的表演場地增多，包括中環海濱及灣仔海濱，相信場地可以配合吸引國際知名巨星。而政府在2025年將訂立KPI(關鍵績效指標)列出舉辦盛事的目標數目。

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鄭志剛被問會否「打人情牌」

至於文化藝術盛事委員會主席鄭志剛曾與知名韓團BLACKPINK合照，被問到他會否「打人情牌」，邀請知名歌星來港。他回應指此不止個人力量，整個委員會的成員都擁有強勁的人脈，一定會「盡做」。

情人節至元宵節上空會出現巨型紅心

文化藝術盛事委員會透過相關基金，批出15個項目，當中6個已經進行或進行中，還有9個項目會在未來舉行。當中「打頭炮」的包括在情人節至元宵節，香港上空會出現巨型紅心。香港設計中心聯同英國著名設計師，將巨型紅心帶進城市角落，為大家送上愛心及正能量，並為景點帶來煥然一新的感覺。當中直徑12米的巨型紅心，會一連11日在中環皇后像廣場展出，另外有3個直徑3米的紅心，會在情人節當日於旺角花墟、林村許願樹及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊展出，之後每日會在大約10個地方「快閃」，給大家驚喜，預計會吸引10萬名訪客。

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至於今年是金庸百周年誕辰，會舉辦紀念盛事「說好中國故事」。在3月16日至7月2日，在中環愛丁堡廣場展出金庸筆下角色的大型雕塑，還有射雕英雄傳蒙古包，為大家帶來沉浸式體驗。公眾可免費入場，預計吸引46萬名訪客。全球最大型潮流文化盛事ComplexCon，會在3月22至24日在亞洲博覽館舉行，當中會有很多外國潮流品牌，相信受年輕人歡迎，預計帶來3萬名訪客。

今年上半年會舉辦的盛事中，會議展覽方面包括2月的國際鑽石寶石珍珠展、3月的世界貨運研討會、4月的香港國際創科展及數字國際峰會，商務及經濟發展局下月會召開記者會公布詳情。至於大型金融活動方面，包括3月的金融盛事周，還有全球首屆投資者研討會，財經事務及庫務局下月會舉行記者會介紹詳情。

旅發局指已競投或促成60個大型國際會展活動，於年內及未來幾年在香港舉行，預計33萬人參與，包括21萬名旅客。旅發局表示有三大因素評估及挑選活動，包括可吸引大批人次、在全球為香港營造正面曝光，及展示香港策略地位。旅發局有五大措施支援盛事舉行，包括檢視及評估活動、物色場地、場地考察、活動計劃及建議，還有宣傳。

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