上半年虐兒案減3% 警方︰有措施積極預防

童樂居虐兒案引發本港對保護兒童權益的關注。警方昨出席監警會會議時指，2021年有1,232宗虐兒案，今年上半年相關案件較去年同期跌3%，相信與警方於上年推出的「保護兒童計劃2021」有關，將會在今年尾再推計劃，鼓勵市民成為「主動旁觀者」，積極預防虐兒案。

警方刑事支援科警司胡妙儀昨表示，警方在童樂居事件後，新增兩項措施應對未來同類案件，包括與律政司成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，檢控官會及早介入，在案件調查階段一同檢視證據，以提升調查及檢控效率。她以童樂居案為例，指小組僅用5個月便完成檢視6萬小時的閉路電視證據及檢控，形容效率高。此外警方亦成立「易受傷害證人支援隊」，由逾170名受過專業訓練的警員為有需要受害人提供包括錄音會面等支援。

至於一名商台記者在2019年於旺角採訪期間，涉被防暴警員從後發射海綿彈，投訴警察課早前裁定投訴無法證實。監警會秘書長梅達明昨回應指，曾反覆觀看相關片段多次，强調「一切以證據為依歸，並非憑主觀意願，已公平公正地處理案件。」由於投訴人或要求覆核，故不評論案件內容。至於日前保安局長鄧炳強稱已訓斥涉案警員，梅達明表示知悉事件，「但我可以跟大家說，訓斥與案件的指控並無任何關係。」

另外，警方匯報最新投訴數字，今年首8個月接獲763宗須匯報投訴，較去年同期少近兩成。最多涉及「疏忽職守」(419宗)，按年跌近一成七；其次是行為不當、態度欠佳，或說粗言穢語(295宗)，亦跌近兩成。截至上月，投訴警察課接獲618宗涉及反修例事件的須匯報投訴，當中有七成屬輕微指控，逾兩成涉及傳媒工作者，當中過百宗涉及3間傳媒機構及工會。