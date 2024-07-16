上半年訪港旅客2100萬人次　半數留港過夜平均3.2晚

旅發局今(16日)公布，6月初步訪港旅客數字為313萬人次，較去年同期上升14%。累積計算，今年上半年(1至6月)共錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%；而每日平均旅客量為11.6萬人次。
內地客佔76% 按年增六成
以今年上半年計，有約1,610萬內地旅客人次訪港，佔整體76.6%，按年多六成；非內地旅客量為500萬人次，按年增長八成。整體訪港旅客中，過夜旅客佔50%，平均留港3.2晚。
訪港旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月過夜旅客的訪港滿意度為8.7分，重訪意欲及推薦度均達到94%。
首5月過夜客到訪熱門景點
根據旅發局最新離港旅客問卷調查，今年首5個月訪港過夜旅客到訪的熱門景點如下：
- 尖沙咀(包括尖沙咀海濱長廊、星光大道、尖沙咀鐘樓、維港、天星小輪)
- 廟街/女人街
- 太平山頂(包括太平山頂、山頂纜車、山頂凌霄閣)
- 香港迪士尼樂園
- 西九文化區(包括M+、香港故宮文化博物館以及戲曲中心)
- 位於中環海濱的香港摩天輪
- 黃大仙廟
- 香港藝術館
- 海洋公園(包括海洋公園、海洋公園水上樂園)
- 昂坪360(包括纜車、昂坪市集、寶蓮寺、天壇大佛、心經簡林)