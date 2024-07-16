上半年訪港旅客2100萬人次　半數留港過夜平均3.2晚

旅發局今(16日)公布，6月初步訪港旅客數字為313萬人次，較去年同期上升14%。累積計算，今年上半年(1至6月)共錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%；而每日平均旅客量為11.6萬人次。

內地客佔76% 按年增六成

以今年上半年計，有約1,610萬內地旅客人次訪港，佔整體76.6%，按年多六成；非內地旅客量為500萬人次，按年增長八成。整體訪港旅客中，過夜旅客佔50%，平均留港3.2晚。

訪港旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月過夜旅客的訪港滿意度為8.7分，重訪意欲及推薦度均達到94%。