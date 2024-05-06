上周六日出康城外露天車場水浸 渠務署稱山泥傾瀉阻塞下游渠道所引致

本港上周六迎來今年首個紅色暴雨警告信號分地區出現水浸及山泥傾瀉。渠務署今日(６日)於官方社交媒體專頁「下水水」發文指，暴雨當日將軍澳日出康城領旁邊的露天停車場出現的水浸，是由於停車場附近天然山坡山泥傾瀉所引致，沖下來泥石阻塞下游渠道造成大範圍水浸。
渠務署解釋，在極端天氣下，高強度及集中的極端降雨可以超越雨水排放系统的可承受容量，上周六持續暴雨，過去甚少出現水浸的地點亦不能倖免。署方又指，大雨的隨機性很高，雖然當日全港多處地區分別只錄得超過100毫米雨量，但雨量集中香港東部，在西貢區包括將軍澳全日錄得超過400毫米雨量，而且大雨主要集中在上午，西貢及將軍澳更錄得最高每小時約145毫米雨量。
計劃今年向立法會申請撥款進行7項雨水排放系統改善工程
署方續指，在上周六派出緊急應變隊伍，聯同其他政府工務部門，迅速處理水浸個案，包括增派超過160隊緊急應變隊伍、動員約600人在全港進行檢查及清理渠道，並指所有水浸個案都能在收到通知後1至2小時內完成處理。
署方表示，面對近年越趨頻繁的極端天氣，世界各地已有共識不能杜絕水浸，而是要多管齊下加強防洪能力，現正進行11項防洪建設工程，計劃今年向立法會申請撥款，進行另外7項雨水排放系統改善工程，當中包括建造6個大型蓄洪池，亦正為有關工程項目同步招標，以在獲得撥款後盡快開展改善工程。署方亦在各區進行小型改善工程，例如改善現有進水口及加建路邊集水溝和排水渠等。