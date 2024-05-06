上周六日出康城外露天車場水浸 渠務署稱山泥傾瀉阻塞下游渠道所引致

本港上周六迎來今年首個紅色暴雨警告信號分地區出現水浸及山泥傾瀉。渠務署今日(６日)於官方社交媒體專頁「下水水」發文指，暴雨當日將軍澳日出康城領旁邊的露天停車場出現的水浸，是由於停車場附近天然山坡山泥傾瀉所引致，沖下來泥石阻塞下游渠道造成大範圍水浸。



渠務署解釋，在極端天氣下，高強度及集中的極端降雨可以超越雨水排放系统的可承受容量，上周六持續暴雨，過去甚少出現水浸的地點亦不能倖免。署方又指，大雨的隨機性很高，雖然當日全港多處地區分別只錄得超過100毫米雨量，但雨量集中香港東部，在西貢區包括將軍澳全日錄得超過400毫米雨量，而且大雨主要集中在上午，西貢及將軍澳更錄得最高每小時約145毫米雨量。