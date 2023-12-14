上市公司駿高控股三名前高層涉詐騙82萬，明日法院提堂。

廉署調查貪污時，揭發三名上市公司前高層，涉嫌以虛假陳述誘使公司向其餘兩間公司支付授權費及服務費，共約82萬元。廉署周三（13日）落案起訴三人，共兩項串謀詐騙罪名，他們已獲廉署准予保釋至周五（15日）於觀塘裁判法院應訊。

駿高控股在香港聯合交易所創業板上市。駿高健康有限公司（駿高健康）及駿高速運有限公司（駿高速運）為駿高控股的子公司，分別主理健康護理用品及物流服務業務。

三人涉嫌於2021年6月至2022年4月期間，一同串謀詐騙駿高控股，偽稱駿高健康及駿高速運須向兩間公司支付一款健康產品的授權費，及協助獲取一筆貸款的服務費共約82萬元，意圖詐騙而誘使駿高控股向兩間公司支付款項。

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述兩間公司從未與駿高控股達成授權協議，亦與駿高控股的貸款毫無關係；調查亦顯示鄭曉東涉嫌知悉有關情況仍促使駿高控股向該兩間公司支付有問題的款項，而梁子亨及張碧霞實際上操控該兩間公司及有關詐騙勾當的犯罪得益。