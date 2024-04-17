上年度全職醫生流失率6.1%　醫管局︰有向不同地方招募人手

醫管局向立法會特別財委會提交文件回覆議員提問，2023/24年度內，全職醫生流失率是6.1%，護士及專職醫療人員流失率分別是9.5%及7.5%。流失情況較22/23年度有改善。過去3個年度有1032名全職醫生非退休離職，全職護士非退休離職人數就有6049人。

35至39歲醫護流失最多 盧寵茂稱情況令人擔心

醫務衞生局局長盧寵茂說，非退休離職醫護人員大部分是流向私營市場，但這幾年情況已有改善。不過，他提到數字顯示，流失的醫護人員最多在35至39歲，情況令人擔心，過去流失人手大部分是年資較高、職位達顧問或副顧問級醫生的人士，部分醫生在剛取得專業資格後就離職，局方希望鼓勵年輕醫生留在公營醫院工作。