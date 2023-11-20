上年度公務員流失逾萬人 楊何蓓茵：辭職率已放緩

近年本港公務員流失情況嚴重，公務員事務局提交立法會的文件顯示，2022/23年度公務員流失人數約為10,100人，佔實際員額約5.7%，當中主要原因是退休，佔總流失人數約58%。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（20日）在立法會提到，受香港整體勞動人口減少影響，2022/23年度公務員辭職率為2.2%，與上一個年度相若，實際辭職人數近4,000人，認為辭職率已見放緩。
年輕人冀嘗試不同工作 與私人市場情況一致
楊何蓓茵表示，辭職不集中在個別部門，亦不影響政府運作。相比10多年前，現時公務員辭職比率的確較高，她分析這與年輕人較希望嘗試不同工作有關，亦與私人市場情況一致。而辭職公務員中，有4成是試用期內。局方會盡力留住有能力的年輕人，加強培訓，包括在試用期內安排到內地國情培訓等。
她指80年代政府曾擴大公務員編制，未來幾年會是公務員退休高峰，預期每年退休率維持在3%以上，之後會有所改善，到2032/33年度退休率降至2.7%。
另外，2022/23年度有47名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而被革職，26人被嚴厲譴責附加金錢懲罰，49人遭到譴責。過去5個年度被革職的公務員總數有124人。
議員促4紀律部隊延退休年齡 管方不建議
曾任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國關注警隊以外其餘4個紀律部隊亦面對人手流失，會否考慮延遲相關職系的退休年齡。楊何蓓茵回應說與相關部隊管方開過會，對方反映人手狀況與警隊有別，而可供晉升的空缺亦與警隊不同，在空缺較少之下，透過招聘延續晉升及繼任並沒有問題，因此管方不建議延長退休年齡措施。