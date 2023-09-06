上年度總投注額3048億創新高 馬會︰增博彩稅率或無法維持現有貢獻社會水平

香港賽馬會昨(5日)公布截至今年6月30日的2022/23財政年度業績，在該財政年度錄得3,048億港元投注總額，按年升5.1%；期內回饋社會金額達359億元，亦創新高，當中博彩稅、利得稅和獎券基金撥款破紀錄合共286億港元，另外，馬會已審批的慈善捐款73億元，創該會歷來第二高。

馬會指，儘管本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴馬會透過匯合彩池，為香港賽馬拓展海外市場，足以彌補這方面的跌幅。2022/23馬季，投入香港賽事的匯合彩池投注總額上升3.0%至254億港元，佔整季本地賽馬投注總額19.6%，馬會來自本地賽事的收入亦按馬季上升1.5%。2022/23賽馬投注總額增加0.5%至1,411億港元；以財政年度計算，賽馬投注總額則為1,404億港元，與去年大致相若。