上年度總投注額3048億創新高 馬會︰增博彩稅率或無法維持現有貢獻社會水平

香港賽馬會昨(5日)公布截至今年6月30日的2022/23財政年度業績，在該財政年度錄得3,048億港元投注總額，按年升5.1%；期內回饋社會金額達359億元，亦創新高，當中博彩稅、利得稅和獎券基金撥款破紀錄合共286億港元，另外，馬會已審批的慈善捐款73億元，創該會歷來第二高。
馬會指，儘管本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴馬會透過匯合彩池，為香港賽馬拓展海外市場，足以彌補這方面的跌幅。2022/23馬季，投入香港賽事的匯合彩池投注總額上升3.0%至254億港元，佔整季本地賽馬投注總額19.6%，馬會來自本地賽事的收入亦按馬季上升1.5%。2022/23賽馬投注總額增加0.5%至1,411億港元；以財政年度計算，賽馬投注總額則為1,404億港元，與去年大致相若。
足球投注額增9.1%至1,569億港元，主因馬會建立的全新「顧客資訊及投注系統」，有助為賽事推出新的即場投注選項。但馬會指，未來5年需向庫房繳交累計合共120億港元的「額外足球博彩稅」，當中6億港元需要在2022/23財政年度入帳，令馬會的稅務支出增加，而馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億港元，與去年大致相同。馬會指，對徵收「額外足球博彩稅」的理據表示理解，但仍然非常關注博彩稅率日後會否永久調高，而目前馬會繳納的足球博彩稅率為毛利潤的50%，而澳門僅為25%。賽馬博彩稅率最高更達75%，與日本的40%水平相比，幾乎是兩倍。英國、美國及澳洲的賽馬博彩稅率甚至更低。
馬會指，在數碼時代，正面對非法莊家、海外體育博彩營運商的激烈競爭，如博彩稅率增加，馬會的收入及競爭力將會大跌，令馬會難以投資於未來發展，甚至無法維持現時貢獻社會的水平。