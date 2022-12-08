上年度虧損近18.2億 海洋公園︰機器減值折舊

受疫情影響，海洋公園上年度有三分一時間暫停開放，園方昨公布年度業績，指2021至2022財政年度期間虧損達18.157億元，虧損來自物業、機器及設備和使用權資產減值，折舊及撇銷減值，園方指資產減值屬帳面值，並不影響現金流。年內入場人次140萬，維持再上一年度水平，整體收入按年增三成八。

2021至2022財政年年度業績涵蓋海洋公園及水上樂園，海洋公園公司指，公司上年度出現18億1,570萬元虧損，主要一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損，涉17億6,470萬元，以及物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊，涉5億1,370萬元。公司指，有關資產減值只於帳面值反映，並不影響現金流，截至上年度，銀行結餘及現金共13億1,160萬元，反映財政儲備充裕。