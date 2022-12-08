上年度虧損近18.2億 海洋公園︰機器減值折舊

受疫情影響，海洋公園上年度有三分一時間暫停開放，園方昨公布年度業績，指2021至2022財政年度期間虧損達18.157億元，虧損來自物業、機器及設備和使用權資產減值，折舊及撇銷減值，園方指資產減值屬帳面值，並不影響現金流。年內入場人次140萬，維持再上一年度水平，整體收入按年增三成八。
2021至2022財政年年度業績涵蓋海洋公園及水上樂園，海洋公園公司指，公司上年度出現18億1,570萬元虧損，主要一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損，涉17億6,470萬元，以及物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊，涉5億1,370萬元。公司指，有關資產減值只於帳面值反映，並不影響現金流，截至上年度，銀行結餘及現金共13億1,160萬元，反映財政儲備充裕。
海洋公園公司指，在政府防疫指引下，海洋公園及水上樂園須分別暫停開放105日及128日，年內海洋公園錄得140萬入場人次，維持上一財政年度水平。於2021年9月21日開幕的水上樂園，截至財政年度完結(今年6月30日)，吸引20萬入場人次。海洋公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%。計及政府年度資助，錄得4億3,620萬元經營盈餘。報告亦提到上年度，園內超過560隻動物死亡，動物總數減至6,453隻。死亡動物中，九成屬魚類，園方指大部分屬於壽命不超過5年品種；年內亦有一隻國王企鵝和巴布亞企鵝死亡，分別因心臟驟停，或因病、外傷或未能確定死因而未能存活超過一個月；而中華花龜死因未能確定。