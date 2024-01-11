上年逾6700教師離職 按年增25% 幼稚園成重災區

近年教師流失率呈上升趨勢。教育局數據顯示，上學年中小學及幼稚園流失逾6,700名教師，按年上升兩成半。其中幼稚園10年或以下年資的教師流失較嚴重，流失率達19%。局方解釋，流失的原因包括退休、進修及轉行等，已推出不同措施挽留人才；又稱因應學生人數持續下降，已在2022至2025年的3年規劃期內，逐步下調師訓名額。
幼稚園年資較淺老師流失率高
教師流失率連續3個學年擴大，其中幼稚園為重災區，合共流失1,810名教師，其中10年或以下年資教師流失嚴重，比率達19%；15年以上年資的資深教師流失率亦達到16.1%。此外，公營中小學合共流失4,156名教師，流失率分別為9.8%及8.5%。
局方指，已推出不同措施增加教師專業的吸引力和挽留人才。當局亦一直鼓勵參加幼稚園計劃的幼稚園，設立專業階梯和提供具競爭力的薪酬，並要求幼稚園在薪酬範圍內支薪，跟進違規個案。當局又指，學齡人口持續下降，教師需求將會減少，已在2022至2025年的3年規劃期內，逐步下調師訓名額。
教育局長蔡若蓮表示，每年都會檢視教師的供應和學校的實際情況，流失原因包括轉職、轉校、進修和其他個人原因或離港，強調目前教師的供應仍充足，甚至非常充裕。
教育界立法會議員朱國強表示，部分中高層的教師移民，亦有新畢業教師反映工作量多而選擇轉職，而幼稚園教師因沒有薪級表，待遇欠佳，流失情況亦較嚴重。他促請教育局減少每科課程內容，相信對老師學生減壓都有一定幫助，同時要改善幼師待遇。