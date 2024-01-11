上年逾6700教師離職 按年增25% 幼稚園成重災區

近年教師流失率呈上升趨勢。教育局數據顯示，上學年中小學及幼稚園流失逾6,700名教師，按年上升兩成半。其中幼稚園10年或以下年資的教師流失較嚴重，流失率達19%。局方解釋，流失的原因包括退休、進修及轉行等，已推出不同措施挽留人才；又稱因應學生人數持續下降，已在2022至2025年的3年規劃期內，逐步下調師訓名額。

幼稚園年資較淺老師流失率高

教師流失率連續3個學年擴大，其中幼稚園為重災區，合共流失1,810名教師，其中10年或以下年資教師流失嚴重，比率達19%；15年以上年資的資深教師流失率亦達到16.1%。此外，公營中小學合共流失4,156名教師，流失率分別為9.8%及8.5%。