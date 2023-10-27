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2023-10-27 04:30:47
日報

上月人均蝕近4千 MPF連續3個月見紅

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港股

恒生指數昨險守17,000關。(中新社)

環球市況反覆偏弱，港股今年以來累瀉近14%，恒生指數本月亦持續走低，據強積金顧問公司GUM指，截至本月19日當月強積金回報跌1.7%，每人平均虧損3,940元，連續3個月「見紅」，今年以來回報暫累減1.9%，人均蝕4,411元。

本月三大主要指數均錄跌幅，股票基金指數跌2.2%最差；混合資產基金指數及固定收益基金指數分別減2%及0.2%。今年以來股票基金指數瀉4.1%；混合資產基金指數減0.8%；固定收益基金指數升0.9%。香港股票基金跑輸，本月累跌3.9%，今年累挫14.2%，然而，恒指本月暫累減765點或4.3%，今年以來則累瀉2,737點或13.8%。

GUM指，內房債務問題續發酵，加上中美關係惡化，大多數認為美息今年維持在5.25厘至5.5厘，保守基金受惠高息環境錄穩定正回報。

強積性公積金計劃管理局指，強積金是長線投資，透過「平均成本法」以定期定額方式投資，不應以短期投資方法處理，毋須預測最佳入市時機及不應捕捉市場。

港股昨表現反覆乏力，恒指高低波幅257點，在萬七關上落，收報17,044點，跌40點或0.2%；國企股指數報5,859點，漲5點或0.1%；恒生科技指數報3,712點，升11點或0.3%。主板成交額808億元。

減辣未阻跌勢 地產股盈利恐受壓 

《施政報告》公布樓市減辣，但地產股續跌，港鐵(066)、恒隆地產(101)瀉逾4%，恒基地產(012)跌2.2%。滙豐環球研究指，措施未能扭轉整體市場情緒，看好長江實業集團(1113)、信和置業(083)及新鴻基地產(016)一些防守性較強股份，均予「買入」評級，目標價分別為53.1元、10.3元及100.3元。

預期市場將面臨更多負面消息，如發展商減價售樓，及銷情不似預期等。發展商盈利過去一個月料減4%，跌幅將進一步擴大。

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