上月樓價指數見一年半低位 代理：疫情加息夾擊 料樓市價跌量升

以單位面積分類，430平方呎以下的小型單位跌幅最大，按月下跌逾1.8%；其次是753至1,075平方呎的中型單位，跌幅亦有1.75%；其他面積單位跌幅則由0.48%至1.62%不等。

差餉物業估價署昨公布，上月私人住宅售價指數為380.5點，較5月的384.9點下跌4.4點，跌幅為1.14%，是連跌2個月兼創近4個月最大單月跌幅，見一年半低位。總結今年上半年指數累計下跌13.5點，累計跌幅為3.4%；較去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌4.42%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於「辣招」和業主供款能力穩健，令樓價未致於大跌，半年跌3.4%已相較其他投資工具優勝。他相信物業仍會是香港人用作對抗通脹的主要工具。而在新冠肺炎疫情及美國加息夾擊下，本港住宅樓價將繼續受壓，物業市場將呈價跌量升。

陳永傑又指，租金反映市場實質住屋需求，物業買賣成交量少，同時令租賃需求增加，加上6月份漸多內地學生回港找尋租盤，令租金被輕微推高。

7月指數料再跌1%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦認為，受息口趨升困擾，加上疫情反覆及一手新盤低價搶灘，二手市場量價備受衝擊，全年樓價走勢還看通關進度。他指出，6月份差估署樓價指數主要反映5月中旬至6月上旬市況，當時美國大幅加息四分三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大。他預料，下次公布的7月份樓價指數有機會再跌1%左右。

展望下半年樓價走勢，陳海潮相信，要視乎疫情進展，倘能維持受控，並能加快通關步伐，將成市場的一根救命稻草，下半年樓價料可有較顯著的反彈空間，全年樓價可望平穩，甚至掉頭回升；否則在缺乏利好因素並適逢本地銀行之後有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌的格局。