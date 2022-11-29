上月白紋伊蚊誘蚊器指數進一步回落 僅一區高於警戒水平

食環署公布，十月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數由九月份的百分之5.3進一步回落至百分之2.8，屬於最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。在六十四個監察地區中，只有元朗市中心的誘蚊器指數高於百分之二十的警戒水平。該區的誘蚊器大多位於區內的私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已聯同相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。該地區在十一月份的誘蚊器指數已顯著回落至百分之八點五的較低水平。



另外，十月份的白紋伊蚊密度指數維持於一點三，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為一點三隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。食環署發言人表示，在各部門共同努力及合作下，十月份的白紋伊蚊誘蚊器指數進一步回落。食環署會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施。

白紋伊蚊是傳播登革熱及寨卡病毒的病媒

食環署呼籲市民繼續攜手合作，及早於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子滋生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。此外，食環署亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家，已成為風土病。鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企，香港今年至今錄得21宗外地傳入登革熱個案，巿民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。