上月50萬旅客按月升兩倍 三千人內地團訪港即日來回

本港與內地全面通關後，旅遊業正逐步復甦，旅發局公布上月有50萬人次旅客訪港，較去年12月增加兩倍。有旅遊業界透露，今日會有規模達3,000人的內地團訪港一日，又強調即日來回的決定由主辦機構提出，並非單純接待能力不足。

港府去年底撤銷入境人士的「黃碼」安排，並於上月與內地首階段通關。旅發局公布，上月初步訪港旅客約有50萬人次，是去年12月的3倍，惟只屬疫情前2019年日均旅客一成。當局指，旅客訪港目的除作為過夜停留中途站、探親和商務等必要出行外，休閒旅客比例亦有增長。

即使本港已與海外和內地通關，旅遊業界接待能力仍未回復至以往水平。今日有一個多達約3,000人的內地企業旅行團來港，參與年會和看表演後即日離開。

機構決定旅行團不過夜

有指因業界人手不足導致旅行團未能過夜，旅遊促進會總幹事崔定邦接受查詢時，澄清即日來回屬主辦機構想法和綜合決定，而非單純接待能力問題，又說尊重對方決定，「可以留耐啲梗係更好。」

崔定邦並指，日後如有類似規模的旅行團，兼有足夠時間籌備，接待能力將不會是阻力。他解釋，酒店有充足房間供應，「但客觀情況好似旅遊巴，要即時搵一大批的確有難度。」