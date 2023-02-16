上月50萬旅客按月升兩倍 三千人內地團訪港即日來回

本港與內地全面通關後，旅遊業正逐步復甦，旅發局公布上月有50萬人次旅客訪港，較去年12月增加兩倍。有旅遊業界透露，今日會有規模達3,000人的內地團訪港一日，又強調即日來回的決定由主辦機構提出，並非單純接待能力不足。
港府去年底撤銷入境人士的「黃碼」安排，並於上月與內地首階段通關。旅發局公布，上月初步訪港旅客約有50萬人次，是去年12月的3倍，惟只屬疫情前2019年日均旅客一成。當局指，旅客訪港目的除作為過夜停留中途站、探親和商務等必要出行外，休閒旅客比例亦有增長。
即使本港已與海外和內地通關，旅遊業界接待能力仍未回復至以往水平。今日有一個多達約3,000人的內地企業旅行團來港，參與年會和看表演後即日離開。
機構決定旅行團不過夜
有指因業界人手不足導致旅行團未能過夜，旅遊促進會總幹事崔定邦接受查詢時，澄清即日來回屬主辦機構想法和綜合決定，而非單純接待能力問題，又說尊重對方決定，「可以留耐啲梗係更好。」
崔定邦並指，日後如有類似規模的旅行團，兼有足夠時間籌備，接待能力將不會是阻力。他解釋，酒店有充足房間供應，「但客觀情況好似旅遊巴，要即時搵一大批的確有難度。」
國泰上月載客量疫下首破百萬人
國泰航空昨亦公布，上月載客量達103.1萬人次，按年大幅增加近41倍，同時屬疫情以來單月載客總人數首次破百萬。國泰表示，正努力增加未來數月的客運航班運力，為復活節假期旺季作預備，並會在本月底增加往返內地14個城市的航班，至每周超過100對。
運輸及物流局長林世雄昨到立法會回答議員質詢時說，機管局新一輪人力調查預計本季完成，目標下半年制訂相關人力資源措施。他又指，機管局和勞工處未來數個月會繼續舉辦招聘活動，機管局去年亦推出「人手共享先導計劃」，供有需要的機場營運公司租用停機坪支援服務。
政府探討設機場員工免費交通
會上有議員提到，不少地方的政府會為機場員工，提供免費交通或住宿服務。林世雄回應稱，政府一定會與業界探討這個方案。